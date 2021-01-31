Кому платять пенсії по 100 тис. грн: названа особлива категорія українців
При середній зарплаті можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн
В Україні максимальна пенсія становить 17,6 тис. грн. Водночас судді в середньому отримують 67,9 тис. грн, а деякі з них можуть претендувати на виплату в розмірі понад 100 тис. грн. Вони виходять на заслужений відпочинок за особливими правилами.Решта українців, відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», отримувати більш ніж 10 прожиткових мінімумів не може. Під час розрахунку пенсії враховують середню зарплату по країні в розмірі близько 10 тис. грн, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж і коефіцієнт його оцінки, який становить 1%. Відповідно, для отримання максимальної пенсії потрібно:
- протягом 35 років платити внески з білої зарплати;
- отримувати білу зарплату в розмірі 54 тис. грн.
До речі, за середньої зарплати можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн. Водночас ті українці, які показують мінімальну зарплату і платять із неї податки, під час виходу на заслужений відпочинок можуть розраховувати на виплату в розмірі всього лише 1769 грн.
В Україні один із найнижчих рівнів пенсій в Європі. До того ж через велику кількість фізосіб-підприємців, тіньову зайнятість, зарплати в конвертах Пенсійний фонд недоотримує мільярди гривень.
Кабінет міністрів ухвалив рішення у 2021-му забрати з Пенсійного фонду раніше обіцяні 8,5 млрд грн. У результаті індексацію пенсій, яку обіцяли на березень 2021-го, перенесуть на невідомий термін.
Джерело: Обозреватель