Кому платять пенсії по 100 тис. грн: названа особлива категорія українців

В Україні один з найнижчих рівнів пенсій в Європі

При середній зарплаті можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн

В Україні максимальна пенсія становить 17,6 тис. грн. Водночас судді в середньому отримують 67,9 тис. грн, а деякі з них можуть претендувати на виплату в розмірі понад 100 тис. грн. Вони виходять на заслужений відпочинок за особливими правилами.

протягом 35 років платити внески з білої зарплати;

отримувати білу зарплату в розмірі 54 тис. грн.

Решта українців, відповідно до Закону « Про загальнообов'язкове пенсійне страхування », отримувати більш ніж 10 прожиткових мінімумів не може. Під час розрахунку пенсії враховують середню зарплату по країні в розмірі близько 10 тис. грн, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж і коефіцієнт його оцінки, який становить 1%. Відповідно, для отримання максимальної пенсії потрібно:

До речі, за середньої зарплати можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн. Водночас ті українці, які показують мінімальну зарплату і платять із неї податки, під час виходу на заслужений відпочинок можуть розраховувати на виплату в розмірі всього лише 1769 грн.

В Україні один із найнижчих рівнів пенсій в Європі. До того ж через велику кількість фізосіб-підприємців, тіньову зайнятість, зарплати в конвертах Пенсійний фонд недоотримує мільярди гривень.

Кабінет міністрів ухвалив рішення у 2021-му забрати з Пенсійного фонду раніше обіцяні 8,5 млрд грн. У результаті індексацію пенсій, яку обіцяли на березень 2021-го, перенесуть на невідомий термін.

Джерело: Обозреватель