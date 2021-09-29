Уряд пропонує замінити квартальну податкову звітність на місячну

Кабмін пропонує, щоб ФОП сплачували ЄСВ і єдиний податок не щоквартально, а щомісяця

Зміни можуть набути чинності вже з 1 січня 2022 року

Кабінет міністрів погодив проєкт закону, який передбачає зміну податкового періоду з квартального на місячний з 1 січня 2022 року.

Відповідний законопроєкт схвалений на сьогоднішньому засіданні уряду та буде направлений до Верховної Ради.

Згідно пояснювальній записці, метою прийняття проєкту закону є забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу, призначення та отримання пенсійних та інших виплат за соціальним страхуванням.

Наразі для платників ЄСВ та єдиного податку передбачене подання звітності із встановленням квартального періоду звітування (звіт подається протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу).

При цьому об'єднання звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб із квартальним періодом звітування призвело до:

відтермінування (від 1 до 3 місяців) надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплату ЄСВ, страховий стаж і несвоєчасного включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат (тимчасова непрацездатність, безробіття, нарахування пенсії);

послаблення платіжної дисципліни в частині суми єдиного внеску;

зміщення терміну (від 1 до 3 місяців) розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески;

неможливості проведення своєчасного щомісячного аналізу основних показників, які впливають на наповнення Пенсійного фонду.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу в частині зміни податкового періоду з квартального на місячний для подання платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

Водночас зазначається, що зміна податкового періоду подання податкового розрахунку з квартального на місячний збільшить витрати часу на подання щомісячної звітності.

Зазначимо, що до 2021 року звітність була щомісячною. Лише у поточному році змінився порядок подання звітності з ЄСВ. Зі звітного I кварталу 2021 року вона подавалася у складі об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) за основним місцем обліку платника ЄСВ.