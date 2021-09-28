«Податковий» закон № 5600 зашкодить економіці і ускладнить ситуацію в країні, – експерт

На думку Леоніда Козаченко, законопроєкт № 5600 має бути відхилений

Підвищення податків, запропоноване законопроєктом № 5600, матиме негативні наслідки для економіки. Замість того, аби збільшувати фіскальне навантаження, влада має навести лад з держпідприємствами та корупцією на митниці. Про це заявив голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко.

«Однозначно це не буде сприяти позитивним змінам. Це ускладнить ситуацію в економіці нашої країни. І це потребує того, щоб відхилили цей законопроєкт з розгляду і повернулися. Там є, можливо, четверта частина прописаних норм, які би мали позитивний вплив. Але дві третини цього закону шкодять бізнесу», – зазначив Козаченко.

На його думку, законопроєкт № 5600 має бути відхилений. А уряд повинен знайти інші джерела поповнення бюджету – зокрема, шляхом подолання корупції на митниці та продажу збиткових державних підприємств.

«У нас державні підприємства мільярди, трильйони гривень не за призначенням використовують. Наведіть порядок у цій сфері. Приватизуйте 90% державних підприємств, тому що це є втрата бюджету, це є знищення нашої економіки. Також треба крапку ставити в митних скандальних проблемах, які теж не вирішуються, і ми втрачаємо десятки і сотні мільярдів за рахунок цих протиправних дій при перетині кордону», – наголосив Козаченко.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес, негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.