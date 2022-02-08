Уряд та бізнес визначили напрямки і пріоритети спільної роботи

Юлія Свириденко повідомила, що 2022 року стартує низка проєктів, аналогів яким раніше не було

«Всупереч усім зовнішнім загрозам ми залишаємося сильними зсередини», – Свириденко

Напрямки і пріоритети роботи з бізнесом і його підтримки обговорили на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією представники уряду в рамках відкритої експертної платформи партії «Слуга народу».

Про це повідомляє у Facebook перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Предметом обговорення, за її словами Юлії, стали такі важливі для бізнесу питання як збалансування фіскальної політики держави, прозоре регулювання торгівлі, харчової та фармацевтичної продукції, необхідність оновлення трудового законодавства.

«Нарощування експорту залишається пріоритетом. У першу чергу, через регіон Пан-Євро-Мед і цьому сприятиме укладена нещодавно угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Також важливо передбачити доступ бізнесу до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство, для цього вже маємо зафіксоване фінансування у Державному бюджеті», – зазначила Свириденко.

Ще один напрямок – зменшення державного сектору через залучення приватних інвесторів та відкриту приватизацію. Для цього проводиться і вдосконалюється корпоративна реформа, проводиться робота з підвищення ефективності урядового Номінаційного комітету. До процесу активно залучено міжнародних партнерів.

Також Свириденко повідомила, що 2022 року стартує низка проєктів, аналогів яким раніше не було – термомодернізація будівель, доступна іпотека під чесні 5%, проєкт зрошення земель на Півдні України, який допоможе посилити їхню родючість та зміцнити експортний потенціал держави, проєкт «Машинобудування: кредитування та лізинг 5%», через який держава стимулюватиме українське судно- і машинобудування шляхом довгого лізингу.

«Ці заходи та проєкти стимулюють попит на стратегічно важливі галузі економіки, покращують інвестиційний клімат та спрямовані на покращення добробуту громадян. Всупереч усім зовнішнім загрозам ми залишаємося сильними зсередини», – зазначила Свириденко.

Завдяки цьому інвестиції в українську економіку стануть більш вигідними, додала перша віцепрем’єр-міністерка.