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    Кабмін дозволив проводити соцопитування через «Дію»

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    Уряд дозволив проводити соцопитування через &laquo;Дію&raquo; - Кабмін дозволив проводити соцопитування через «Дію»
    Уряд дозволив проводити соцопитування через «Дію»
    фото з відкритих джерел

    В опитуванні можуть брати участь користувачі «Дії» від 14 років

    Міністерства та інші органи центральної чи місцевої виконавчої влади можуть замовляти проведення опитувань «з питань державного управління у різних сферах суспільного життя» через портал «Дія» або його мобільний застосунок. Відповідний порядок проведення цих опитувань затвердив Кабінет міністрів постановою №90.

    Кабмін доручив міністерству цифрової трансформації забезпечити у тримісячний строк технічну можливість проведення опитування на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).

    Згідно з документом, в опитуванні можуть брати участь користувачі «Дії» від 14 років.

    Організатором опитування є технічний адміністратор і власник порталу «Дія».

    Водночас зазначається, що опитування не є голосуванням, передбаченим законом «Про всеукраїнський референдум», і не є виборами, передбаченими Виборчим кодексом України, а також формою публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій із громадськістю.

    Результати опитування можуть відображатися в «Дії» за згодою ініціаторів, які є власниками цих результатів.

    До слова, у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу.

    Напередодні Мінфін спростував слова свого керівника: гроші на виплати за бустер у бюджеті є.

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    Теги: Кабмін соцопитування референдум українці
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    Кабмін дозволив проводити соцопитування через «Дію»