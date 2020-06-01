В IKEA повідомили, коли в Україні відновить роботу онлайн-магазин



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Зараз компанія ще вирішує технічні проблеми

У компанії планують до 8 червня відновити на сайті замовлення та доставку товарів клієнтам

Шведська компанія IKEA, яка спеціалізується на продажі меблів і товарів для дому, планує протягом тижня відновити роботу онлайн-магазину в Україні. Про це повідомили в «IKEA Україна», пише видання The Page.

Зазначається, що зараз компанія ще вирішує технічні проблеми.

«Зараз здійснити покупки не можна. Зокрема і в Києві. У нас технічні проблеми. Але ми їх вирішуємо. Найближчим часом усе запрацює, протягом тижня», — кажуть у компанії.

У компанії уточнюють, що до 8 червня планують на сайті відновити можливість робити замовлення та доставки товарів клієнтам.

Нагадаємо, 25 травня шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

Як повідомлялося, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

IKEA планує якомога швидше відкрити свій магазин в новому міському форматі (city store) у Києві. У компанії підтвердили, що недавно підписали договір оренди з торгово-розважальним центром Blockbuster Mall.

IKEA — це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, що розробляє та реалізує швидко збірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.

Нагадаємо, рішення про вихід на український ринок компанія ухвалила ще у 2017 році.

До відома, IKEA створила сервіс, що допомагає підібрати дизайн-проєкти для «хрущовок» і «сталінок».