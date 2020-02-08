  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    IKEA створила сервіс, що допомагає підібрати дизайн-проєкти для «хрущовок» і «сталінок»

    • Розсилка
    &laquo;Квартиротека&raquo; допомагає підібрати дизайн-проєкт, просто ввівши адресу будинку або вибравши тип будови - в основному в ньому представлені планування будинків (14 варіантів) - IKEA створила сервіс, що допомагає підібрати дизайн-проєкти для «хрущовок» і «сталінок»
    «Квартиротека» допомагає підібрати дизайн-проєкт, просто ввівши адресу будинку або вибравши тип будови - в основному в ньому представлені планування будинків (14 варіантів)

    З середини 2019 року почав працювати сервіс «Квартиротека» для створення готових варіантів дизайну в типових квартирах

    IKEA у червні 2019 року запустила сервіс «Квартиротека» для створення готових варіантів дизайну в типових квартирах радянського планування.

    Як пише Bloomberg, це допомогло збільшити продажі компанії в Росії на 17%, а кількість відвідувачів сайту рітейлера зросла до 2,8 млн.

    IKEA впевнена, що Росія стала найбільш швидкозростаючим ринком IKEA після Угорщини, і тепер компанія думає про запуск подібного сервісу в країнах з високою часткою типових планувань в житловому фонді - наприклад, в Німеччині, Польщі і Китаї.

    1_91

    «Квартиротека» допомагає підібрати дизайн-проєкт, просто ввівши адресу будинку або вибравши тип будови - в основному в ньому представлені планування будинків (14 варіантів), побудованих з кінця 1970-х по 2000-і роки. До цих пір в блокових будинках з радянським плануванням, за оцінкою Bloomberg, живуть близько 60% росіян.

    «Багато людей не могли повірити, що вони можуть зробити щось гарне з цього стандартного типового планування. Ідея полягала в тому, щоб надихнути людей зробити щось, щоб змінити своє життя в своїх оселях», - пояснив представник IKEA Понтус Ернтелл.

    IKEA і так трохи запізнилася з цифровізацією продажів, але «зараз багато вкладає в те, щоб надолужити згаяне», - сказав аналітик Bloomberg Intelligence з ритейлу Чарльз Аллен.

    технології квартира IKEA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ