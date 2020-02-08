IKEA створила сервіс, що допомагає підібрати дизайн-проєкти для «хрущовок» і «сталінок»



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«Квартиротека» допомагає підібрати дизайн-проєкт, просто ввівши адресу будинку або вибравши тип будови - в основному в ньому представлені планування будинків (14 варіантів)

З середини 2019 року почав працювати сервіс «Квартиротека» для створення готових варіантів дизайну в типових квартирах

IKEA у червні 2019 року запустила сервіс «Квартиротека» для створення готових варіантів дизайну в типових квартирах радянського планування.

Як пише Bloomberg, це допомогло збільшити продажі компанії в Росії на 17%, а кількість відвідувачів сайту рітейлера зросла до 2,8 млн.

IKEA впевнена, що Росія стала найбільш швидкозростаючим ринком IKEA після Угорщини, і тепер компанія думає про запуск подібного сервісу в країнах з високою часткою типових планувань в житловому фонді - наприклад, в Німеччині, Польщі і Китаї.

«Квартиротека» допомагає підібрати дизайн-проєкт, просто ввівши адресу будинку або вибравши тип будови - в основному в ньому представлені планування будинків (14 варіантів), побудованих з кінця 1970-х по 2000-і роки. До цих пір в блокових будинках з радянським плануванням, за оцінкою Bloomberg, живуть близько 60% росіян.

«Багато людей не могли повірити, що вони можуть зробити щось гарне з цього стандартного типового планування. Ідея полягала в тому, щоб надихнути людей зробити щось, щоб змінити своє життя в своїх оселях», - пояснив представник IKEA Понтус Ернтелл.

IKEA і так трохи запізнилася з цифровізацією продажів, але «зараз багато вкладає в те, щоб надолужити згаяне», - сказав аналітик Bloomberg Intelligence з ритейлу Чарльз Аллен.