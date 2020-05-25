IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні



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IKEA планує якомога швидше відкрити свій магазин у Києві

У компанії вирішили спочатку виконати вже зареєстровані замовлення

Шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині. Про це повідомляється в офіційному коментарі IKEA.

«Щоб задовольнити попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA і очікуванням клієнтів, ми прийняли рішення обробляти і виконувати вже зареєстровані замовлення і тимчасово обмежити можливість оформляти нові», - йдеться в офіційній відповіді IKEA.

У компанії зауважили, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення діяльності сайту.

«Разом з місцевими сервіс-провайдерами команда IKEA наполегливо працює, щоб розширити можливості і відповідати очікуванням покупців. Ми робимо все можливе, щоб відновити діяльність сайту якомога швидше, і як тільки це стане можливим, відразу вам повідомимо», - резюмували в компанії.

Як повідомлялося, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

IKEA планує якомога швидше відкрити свій магазин в новому міському форматі (city store) у Києві. У компанії підтвердили, що недавно підписали договір оренди з торгово-розважальним центром Blockbuster Mall.

IKEA — це транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, що розробляє та реалізує швидко збірні меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.

Нагадаємо, рішення про вихід на український ринок компанія ухвалила ще у 2017 році.

Як повідомлялося, IKEA створила сервіс, що допомагає підібрати дизайн-проєкти для «хрущовок» і «сталінок».