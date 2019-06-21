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    Туроператора JoinUP! оштрафували за брехню та нечесну конкуренцію

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    Туроператора JoinUP! оштрафували за брехню та нечесну конкуренцію

    На туроператора «Джоін Ап!» накладено штраф у розмірі 1,5 млн грн

    Вдруге за рік Антимонопольний комітет накладає штраф на одного з найбільших туроператорів «Джоін ап!».

    Про це повідомили Економічній правді в АМКУ.

    В січні Київське обласне відділення АМКУ оштрафувало компанію на 68 тис грн за неправдиву рекламу стосовно «лідерства» компанії на ринку. 21 червня Тимчасова адмінколегія Комітету поставила крапку в іншому дослідженні.

    Встановлено, що цей же туроператор пропонував своїм потенційним клієнтам послуги авіакомпаній «МАУ» та «Роза вітрів», з якими в туроператора угод не було.

    Мова не лише про потенційну шкоду такого обману – в розпорядженні Комітету є звернення громадян, які постраждали, оскільки гарантія перельоту саме цими перевізниками була для них ключовою у виборі туроператора для відпочинку на курортах Єгипту та Туреччини.

    За це, вже друге поспіль порушення, на туроператора «Джоін Ап!» накладено штраф у розмірі 1,5 млн грн.

    Туристичний оператор JoinUp належить власникам авіакомпанії SkyUp Тетяні Альбі та Юрію Альбі.

    Нагадаємо, минулого літа туроператор Join UP! потрапив у низку скандальних ситуацій, коли українські туристи були змушені чекати на виліт в аеропортах по кілька діб. 

    Тоді в МЗС порадили українцям уважно обирати туроператора. 

    Також юрист розповів, хто повинен відповідати за зіпсований відпочинок туристів.

     Читайте також: Туристичний колапс. Кому потрібно кричати «Браво!»
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    відпочинок Антимонопольний комітет туризм штраф МАУ
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