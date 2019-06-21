Туроператора JoinUP! оштрафували за брехню та нечесну конкуренцію



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На туроператора «Джоін Ап!» накладено штраф у розмірі 1,5 млн грн

Вдруге за рік Антимонопольний комітет накладає штраф на одного з найбільших туроператорів «Джоін ап!».

Про це повідомили Економічній правді в АМКУ.

В січні Київське обласне відділення АМКУ оштрафувало компанію на 68 тис грн за неправдиву рекламу стосовно «лідерства» компанії на ринку. 21 червня Тимчасова адмінколегія Комітету поставила крапку в іншому дослідженні.

Встановлено, що цей же туроператор пропонував своїм потенційним клієнтам послуги авіакомпаній «МАУ» та «Роза вітрів», з якими в туроператора угод не було.

Мова не лише про потенційну шкоду такого обману – в розпорядженні Комітету є звернення громадян, які постраждали, оскільки гарантія перельоту саме цими перевізниками була для них ключовою у виборі туроператора для відпочинку на курортах Єгипту та Туреччини.

За це, вже друге поспіль порушення, на туроператора «Джоін Ап!» накладено штраф у розмірі 1,5 млн грн.

Туристичний оператор JoinUp належить власникам авіакомпанії SkyUp Тетяні Альбі та Юрію Альбі.

Нагадаємо, минулого літа туроператор Join UP! потрапив у низку скандальних ситуацій, коли українські туристи були змушені чекати на виліт в аеропортах по кілька діб.

Тоді в МЗС порадили українцям уважно обирати туроператора.

Також юрист розповів, хто повинен відповідати за зіпсований відпочинок туристів.