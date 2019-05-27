Скандал із МАУ: літак полетів без пасажирів, які їхали у другому автобусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько 30 пасажирів МАУ з Києва до Одеси не забрали з аеропорту Борисполя

Близько 30 пасажирів рейсу PS55 «Київ - Одеса» авіакомпанії МАУ у неділю, 26 травня, залишилися в аеропорту «Бориспіль», не потрапивши на борт літака.

Про це повідомляють пасажири у Facebook.

За відомою інформацією, пасажирів рейсу PS55 «Київ-Одеса» під час посадки на борт не забрав літак.

«Тим часом МАУ сьогодні «забула» в Борисполі цілий автобус пасажирів рейсу PS55 Київ-Одеса. Людей, хто йшов крайніми на посадку, довго збирали в автобусі (набралося чоловік 30), потім автобусом покатали по аеропорту і привезли назад. Виявляється, 737-800 полетів без них, - повідомив Євген Бабенко.

«Летіла сьогодні з Лондона до Одеси з пересадкою в Києві, але не вийшло. Рейс номер PS055, повинен був вилетіти о 19:35. На посадку в Києві прийшла вчасно! Була величезна черга, проходжу реєстрацію, заходжу в автобус і далі історія на мільйон, автобус катає нас по полю і повертає назад до терміналу. Водій каже: «все виходимо назад, літак без вас полетів». Перша реакція повного автобуса людей, як так могло статися. Повернулися на стійку реєстрації і ніхто нічого не знає, люди панікують, у когось друзі, родичі вже відлетіли в Одесу. А нам кажуть телефонуйте в представництво МАУ. Дзвоню в МАУ, просять номер квитка, моє ім'я і говорять, що потрібно перевірити інформацію і мені зателефонують через п'ять хвилин. Всією юрбою, а нас тут 30 чоловік, йдемо до інформаційної стійки, перший час нам ніхто не вірить, ситуація нонсенс», - повідомила пасажирка Олександра Коровник.

Таку інформацію підтвердили в авіакомпанії, пояснивши ситуацію, що трапилась, помилкою співробітників обслуговуючої компанії «Аерохендлінг» (Aerohandling).

«Дана ситуація сталася через помилку співробітників обслуговуючої компанії Aerohandling. На даний момент решті пасажирів рейсу PS055 буде надано харчування та автобус до Одеси»«, — повідомили в МАУ.

Пізніше, генеральний директор компанії «Aerohandling», що обслуговувала цей рейс, Олег Голохвастов, вибачився за цей інцидент та пояснив, що збій у передачі інформації стався через стан здоров’я одного зі співробітників компанії, який раптово погіршився.

«Попередній діагноз — мікроінсульт. Ми докладаємо усіх зусиль, аби максимально швидко виправити наслідки цього випадку і відправити пасажирів до Одеси», — повідомив Голохвастов.

Нагадаємо, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» запускає прямий рейс Київ — Ізмір (Туреччина) з 15 червня.