МАУ виплатить компенсацію пасажирам, яких «забули» у «Борисполі»



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МАУ забула пасажирів у аеропорту Фото: Facebook Олександри Коровник

У МАУ зауважують, що дана ситуація виникла з вини співробітників компанії «Аерохендлінг»

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» виплатить по 250 євро пасажирам рейсу PS55 «Київ – Одеса», які 26 травня залишилися в аеропорту «Бориспіль» через помилку компанії «Аерохендлінг», що обслуговує рейс.

Про це повідомляє МАУ у Facebook.

«26 травня 2019 року, близько 30 пасажирів дійсно не вилетіли рейсом авіакомпанії МАУ PS055 Київ – Одеса... Пасажирам буде повернена вартість невикористаного квитка Київ – Одеса, а також згідно з правилами авіакомпанії МАУ буде сплачена компенсація в розмірі 250 EUR», - йдеться у повідомленні.

У МАУ зауважують, що дана ситуація виникла з вини співробітників компанії «Аерохендлінг», за фактом якої в даний час ведеться службове розслідування.

В авіакомпанії зауважили, що усім пасажирам, які не потрапили на рейс, було надано харчування, а також можливість обрати альтернативний варіант дістатися пункту призначення. Тих, хто залишився чекати рейсу наступного дня, розмістили в готелі. Також повідомляється, що МАУ готує претензію до компанії «Аерохендлінг» з приводу ситуації, яка виникла.

Як повідомлялося, 26 травня частину пасажирів рейсу Київ-Одеса «забули» в аеропорту через помилку компанії, що обслуговує рейс.

Генеральний директор «Аерохендлінг» Олег Голохвастов перепросив за ситуацію, що склалася, і повідомив, що причиною збою в передачі інформації став стан здоров'я одного із співробітників компанії, у якого раптово стався мікроінсульт.

Пізніше з'явилася інформація, що частині пасажирів поміняли квитки на наступний денний рейс PS59 Київ-Одеса, і поселили в готелі «Лігєя» в Борисполі. Для тих, хто не захотів чекати до обіду понеділка, організували автобусний трансфер в Одесу.