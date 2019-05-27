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    МАУ виплатить компенсацію пасажирам, яких «забули» у «Борисполі»

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    <p class="inline-img__title">МАУ забула пасажирів у аеропорту</p> <p class="inline-img__source"></p> - МАУ виплатить компенсацію пасажирам, яких «забули» у «Борисполі»

    МАУ забула пасажирів у аеропорту

    Фото: Facebook Олександри Коровник

    У МАУ зауважують, що дана ситуація виникла з вини співробітників компанії «Аерохендлінг»

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» виплатить по 250 євро пасажирам рейсу PS55 «Київ – Одеса», які 26 травня залишилися в аеропорту «Бориспіль» через помилку компанії «Аерохендлінг», що обслуговує рейс.

    Про це повідомляє МАУ у Facebook.

    «26 травня 2019 року, близько 30 пасажирів дійсно не вилетіли рейсом авіакомпанії МАУ PS055 Київ – Одеса... Пасажирам буде повернена вартість невикористаного квитка Київ – Одеса, а також згідно з правилами авіакомпанії МАУ буде сплачена компенсація в розмірі 250 EUR», - йдеться у повідомленні.

    У МАУ зауважують, що дана ситуація виникла з вини співробітників компанії «Аерохендлінг», за фактом якої в даний час ведеться службове розслідування.

    В авіакомпанії зауважили, що усім пасажирам, які не потрапили на рейс, було надано харчування, а також можливість обрати альтернативний варіант дістатися пункту призначення. Тих, хто залишився чекати рейсу наступного дня, розмістили в готелі. Також повідомляється, що МАУ готує претензію до  компанії «Аерохендлінг» з приводу ситуації, яка виникла.

    Як повідомлялося, 26 травня частину пасажирів рейсу Київ-Одеса «забули» в аеропорту через помилку компанії, що обслуговує рейс.

    Генеральний директор «Аерохендлінг» Олег Голохвастов перепросив за ситуацію, що склалася, і повідомив, що причиною збою в передачі інформації став стан здоров'я одного із співробітників компанії, у якого раптово стався мікроінсульт.

    Пізніше з'явилася інформація, що частині пасажирів поміняли квитки на наступний денний рейс PS59 Київ-Одеса, і поселили в готелі «Лігєя» в Борисполі. Для тих, хто не захотів чекати до обіду понеділка, організували автобусний трансфер в Одесу.

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