«Укрзалізниця» цього тижня запустить онлайн-продаж квитків до Польщі



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Щодня з різних міст України до Польщі відправляється декілька поїздів

Укрзалізниця із 15 травня запускає онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на свой сторінці у Facebook.

«Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на booking.uz.gov.ua. Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленності з польськими колегами. Тож, з 15 травня квитки на весь перелік міжнародних поїздів до Польщі - на офіційному сервісі», - написав Кравцов.

Щодня з різних міст України до Польщі відправляється декілька поїздів. Зокрема, з Києва поїзди курсують до Перемишля, Вроцлава та Варшави.

Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» призупиняє залізничне сполучення з Кропивницьким.

Крім того, «Укрзалізниця» скасовує потяги до Москви з Ковеля і Жмеринки.