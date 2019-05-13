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    «Укрзалізниця» цього тижня запустить онлайн-продаж квитків до Польщі

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    «Укрзалізниця» цього тижня запустить онлайн-продаж квитків до Польщі

    Щодня з різних міст України до Польщі відправляється декілька поїздів

    Укрзалізниця із 15 травня запускає онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі.

    Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на свой сторінці у Facebook.

    «Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на booking.uz.gov.ua. Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленності з польськими колегами. Тож, з 15 травня квитки на весь перелік міжнародних поїздів до Польщі - на офіційному сервісі», - написав Кравцов.

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    Щодня з різних міст України до Польщі відправляється декілька поїздів. Зокрема, з Києва поїзди курсують до Перемишля, Вроцлава та Варшави.
    Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» призупиняє залізничне сполучення з Кропивницьким. 
    Крім того, «Укрзалізниця» скасовує потяги до Москви з Ковеля і Жмеринки. 
    До слова, 5 травня у Польщі через підозрілу сумку евакуювали 500 пасажирів потягу Київ-Перемишль

    Зазначається, що потяг обшукали за допомогою прикордонної собаки. На місці працювали вибухотехніки, адже були побоювання, що в сумці є вибухівка.

    Після вилучення валізи з потяга, виявилося що там лежала їжа. Тому небезпеки для життя та здоров'я пасажирів не було.

    До слова, «Укрзалізниця» з 19 квітня запровадила курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль.

     

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