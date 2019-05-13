«Укрзалізниця» цього тижня запустить онлайн-продаж квитків до Польщі
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Щодня з різних міст України до Польщі відправляється декілька поїздів
Укрзалізниця із 15 травня запускає онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на свой сторінці у Facebook.
«Онлайн-продаж квитків на всі напрями до Польщі запускаємо на booking.uz.gov.ua. Раніше це було доступно лише для окремих рейсів. Пасажири справедливо нарікали на незручність сервісу. Укрзалізниця максимально прискорювала фінальні домовленності з польськими колегами. Тож, з 15 травня квитки на весь перелік міжнародних поїздів до Польщі - на офіційному сервісі», - написав Кравцов.
Зазначається, що потяг обшукали за допомогою прикордонної собаки. На місці працювали вибухотехніки, адже були побоювання, що в сумці є вибухівка.
Після вилучення валізи з потяга, виявилося що там лежала їжа. Тому небезпеки для життя та здоров'я пасажирів не було.
До слова, «Укрзалізниця» з 19 квітня запровадила курсування безпересадкових вагонів сполученням Дніпро – Перемишль.