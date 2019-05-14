«Укрзалізниця» хоче здати половину свої рейок на металобрухт?



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Фото: Дзеркало Коломиї

Державна компанія порахувала: майже 46% ділянок залізничної інфраструктури збиткові

Збиткова інфраструктура залізниці сьогодні становить 45,7% ділянок і сукупно виконує лише 2,1% тоннокілометрової роботи. За неї «Укрзалізниця» отримує лише 543 млн грн, тоді як видатки на її утримання становлять понад 7,8 млрд грн. Це висновки аналітичного дослідження щодо експлуатаційної та економічної ефективності роботи галузі, про що повідомив директор з економіки і фінансів АТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

«Окрім інформації про експлуатаційні показники роботи галузі в опублікованому звіті надано статистику про доходи, витрати та фінансовий результат від вантажних перевезень. Такі розширені дані дозволяють приймати правильні управлінські рішення і на рівні «Укрзалізниці», і на рівні держави та місцевих органів влади. А також спостерігати їх наслідки, такі як динаміка та позитивний економічний ефект, зони стабілізації. Також ці дані дозволяють не лише на цифрах, але й візуально оцінити обсяг та розташування малодіяльної інфраструктури, яка створює додаткове фінансове навантаження на галузь та рано чи пізно припинить функціонувати без співфінансування з боку держави чи місцевої влади», - пояснив директор «Укрзалізниці» з економіки і фінансів.

На думку Рязанцева, в умовах відсутності фінансування з державного та місцевих бюджетів це є одним з механізмів стримування зростання тарифів на залізничні перевезення.

«Сьогодні перед залізницею як ніколи актуальним стає питання нарощення обсягів перевезень саме на малодіяльних напрямках, за умови відсутності можливості їх оптимізації. Іншим варіантом збереження такої інфраструктури може бути співфінансування з державного та місцевих бюджетів, якщо ділянка має високе стратегічне, оборонне, соціальне значення», - зауважив Рязанцев.

За його словами, компанія систематично публікує у відкритому доступі аналітичні матеріали щодо фінансово-економічної ефективності з подальшим обговоренням на різних дискусійних майданчиках.

«Ми аргументуємо громадськості свою позицію і мусимо спільно з органами влади вирішити питання малодіяльної інфраструктури якнайшвидше, оскільки утримувати її коштом Укрзалізниці вже немає можливості. Крім того, вивільнені кошти могли б бути спрямовані на розвиток компанії, у першу чергу на мотивацію праці залізничників», - резюмував він.