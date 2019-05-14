Порошенко дав орден фігуранту гучної кримінальної справи



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Гендиректор акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергій Тараненко

Сергій Тараненко, якого підозрюють у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ «Укрзалізниця», отримав орден Ярослава Мудрого

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня голову правління та генерального директора акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергія Тараненка.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Як нагадав у Facebook журналіст Юрій Ніколов, Тараненко - помічника нардепа Ярослава Дубневича, «якого НАБУ прямо зараз веде до в'язниці».

«Про це не можна не знати…Про звинувачення Тараненка в розкраданні «Укрзалізниці» писали відкритим текстом в новинах. Про арешт його майна публікували на всіх стовпах. А Порошенко подарував йому орден», - написав журналіст.

Нагадаємо, про досудове розслідування щодо схеми розкрадання коштів «Укрзалізниці» посередниками, наближеними до братів Дубневичів НАБУ повідомляло ще на початку 2018 року.

А на початку 2019 року джерела у НАБУ повідомили про те, що детективи підозрюють депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича у привласненні 93,2 млн гривень філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» при поставці товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках.

15 січня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ «Укрзалізниця».

За інформацією НАБУ, про підозру в заволодінні коштами повідомили голові правління–генеральному директору ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергію Тараненку, його першому заступнику Валерію Крячку, засновнику–директору ТОВ «Арго» Антону Шевченку, директору ТОВ «Корпорація КРТ» Олегу Місьонгу і трьом працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ.

Згодом Тарененку суд визначив запобіжним заходом заставу в 1,9 мільйона гривень. Також суд наклав арешт на частину його майна.

До слова, свого прес-секретаря Святослава Цеголка чинний президент нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.