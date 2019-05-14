  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко дав орден фігуранту гучної кримінальної справи

    • Розсилка
    Гендиректор&nbsp;акціонерного товариства &laquo;Дніпропетровський стрілочний завод&raquo; Сергій Тараненко - Порошенко дав орден фігуранту гучної кримінальної справи
    Гендиректор акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергій Тараненко

    Сергій Тараненко, якого підозрюють у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ «Укрзалізниця», отримав орден Ярослава Мудрого

    Президент України Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня голову правління та генерального директора акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергія Тараненка.

    Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

    Як нагадав у Facebook журналіст Юрій Ніколов, Тараненко - помічника нардепа Ярослава Дубневича, «якого НАБУ прямо зараз веде до в'язниці».

    «Про це не можна не знати…Про звинувачення Тараненка в розкраданні «Укрзалізниці» писали відкритим текстом в новинах. Про арешт його майна публікували на всіх стовпах. А Порошенко подарував йому орден», - написав журналіст.

    Нагадаємо, про досудове розслідування щодо схеми розкрадання коштів «Укрзалізниці» посередниками, наближеними до братів Дубневичів НАБУ повідомляло ще на початку 2018 року.

    А на початку 2019 року джерела у НАБУ повідомили про те, що детективи підозрюють депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича у привласненні 93,2 млн гривень філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» при поставці товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках.

    15 січня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ «Укрзалізниця».

    За інформацією НАБУ, про підозру в заволодінні коштами повідомили голові правління–генеральному директору ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергію Тараненку, його першому заступнику Валерію Крячку, засновнику–директору ТОВ «Арго» Антону Шевченку, директору ТОВ «Корпорація КРТ» Олегу Місьонгу і трьом працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ.

    Згодом Тарененку суд визначив запобіжним заходом заставу в 1,9 мільйона гривень. Також суд наклав арешт на частину його майна.

    До слова, свого прес-секретаря Святослава Цеголка чинний президент нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

    Читайте також
    Петро Порошенко корупція в Україні Укрзалізниця завод розслідування президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ