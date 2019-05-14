Скандал з орденом від Порошенка: на Банковій назвали публікацію указу технічною помилкою



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Орден Тараненку не вручали, підкреслив керівник прес-служби Адміністрації президента

На сайт потрапила помилкова версія указу через технічний збій і помилки представників Адміністрації президента - Жигулін

Керівник прес-служби Адміністрації президента Андрій Жигулін назвав повідомлення про нагородження орденом Ярослава Мудрого директора Дніпропетровського стрілочного заводу Сергія Тараненка - технічною помилкою, повідомляє «НВ».

«Повідомлення про нагородження цієї людини - це помилка. На сайт потрапила помилкова версія указу через технічний збій і помилки представників АП», - сказав Жигулін.

Жигулін додав, що «документалісти з АП дали не той проект указу».

«Це технічна помилка співробітників адміністрації, які готували документ. Людини цієї в правильному указі немає», - сказав він.

Керівник прес-служби АП підкреслив, що орден Тараненку не вручали.

«Указ - це тільки заява про те, що орден є. Це паперова робота. Потім є різні моменти для їх вручення. Фізичного ордена немає. Тільки на підставі правильного указу, що передається до відділу нагород, вже виготовляють і посвідчення, і сам орден», - резюмував він.

Як повідомлялося, Порошенко нагородив орденом фігуранта гучної кримінальної справи.

Нагадаємо, 4 травня на сайті президента України з'явився указ про нагородження директора Дніпропетровського стрілочного заводу Сергія Тараненка орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Пізніше його ім'я з указу прибрали.

Тараненко проходить в якості підозрюваного у справі про заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці». У НАБУ повідомили, що всього підозрюваних вісім. За версією слідства, в грудні 2015-го - березні 2017 року підозрювані організували закупівлю для «Укрзалізниці» стрілочної продукції за завищеними цінами.

Тараненко також є помічником нардепа від Блоку Петра Порошенка Ярослава Дубневича.