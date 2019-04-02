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    Втрати Британії від Brexit перевищили 100 млрд євро

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    Парламент Великобританії - Втрати Британії від Brexit перевищили 100 млрд євро
    Парламент Великобританії

    Через Brexit Великобританія не дорахувалася близько 2,5% ВВП

    Економіка Великобританії після референдуму щодо виходу з Євросоюзу (Brexit) вже втратила понад 100 млрд євро. Про це говориться в доповіді аналітиків американського банку Goldman Sachs, передає DW.

    Повідомляється, що з червня 2016 року після референдуму про Brexit британська економіка щотижня втрачала майже 700 млн євро. За оцінками експертів, за цей час Лондон недорахувався близько 2,5 відсотків свого ВВП, а сукупні втрати економіки вже складають близько 101,4 млрд євро.

    Крім того, у Goldman Sachs відзначили, що останніми днями значно зросла вірогідність того, що Великобританія так і не покине ЄС - з 35 до 40%. У свою чергу, ймовірність неконтрольованого Brexit аналітики розцінюють в 15%.

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    Нагадаємо, раніше міністр фінансів Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон готовий покинути Європейський союз без угоди. До цього більше половини членів Палати громад з Консервативної партії закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід з Євросоюзу без двосторонньої угоди.

    Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

    Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

    Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

    Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.

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