Втрати Британії від Brexit перевищили 100 млрд євро



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Парламент Великобританії

Через Brexit Великобританія не дорахувалася близько 2,5% ВВП

Економіка Великобританії після референдуму щодо виходу з Євросоюзу (Brexit) вже втратила понад 100 млрд євро. Про це говориться в доповіді аналітиків американського банку Goldman Sachs, передає DW.

Повідомляється, що з червня 2016 року після референдуму про Brexit британська економіка щотижня втрачала майже 700 млн євро. За оцінками експертів, за цей час Лондон недорахувався близько 2,5 відсотків свого ВВП, а сукупні втрати економіки вже складають близько 101,4 млрд євро.

Крім того, у Goldman Sachs відзначили, що останніми днями значно зросла вірогідність того, що Великобританія так і не покине ЄС - з 35 до 40%. У свою чергу, ймовірність неконтрольованого Brexit аналітики розцінюють в 15%.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон готовий покинути Європейський союз без угоди. До цього більше половини членів Палати громад з Консервативної партії закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід з Євросоюзу без двосторонньої угоди.

Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.