В Україні обвалилися ціни на соняшник. Стало відомо, чи подешевшає олія

Зниження закупівельних цін на сировину є цілком прогнозованим

На ринку України відбувається прогнозоване зниження закупівельних цін на соняшник, викликане сезонним збільшенням пропозицій, завершенням збору врожаю. Про це повідомляє agronews.ua.

На тлі затримки збирання та стримування продажів виробниками на початку сезону переробники швидко підвищили закупівельні ціни зі стартових 15 тис. грн за тонну до 20 тис. із доставкою на завод. Проте минулого тижня на тлі незначного зниження котирувань соняшникової олії ціни на соняшник з доставкою на заводи знизилися до рівня 18,3-19 тис. грн за тонну ($695-725).

В Україні станом на 28 жовтня з 5,9 млн гектарів або 90% площ намолочено 13,5 млн тонн соняшника з урожайністю 2,31 тонн на гектар. Найкраща врожайність – 3,44 на гектар зафіксована на Хмельниччині. Очікується, що врожай складе 15,5-16 млн тонн, що значно перевищить торішній показник та забезпечить переробників потрібними обсягами сировини.

Слід зазначити, що на світовому ринку ціни на соняшникову олію минулого тижня знизилися з $1400-1430 до $1370-1420 за тонну під тиском низького попиту, проте ціни на пальмову олію залишаються високими, що найближчим часом буде підтримувати ціни на соєву та соняшникову олію на високому рівні.

Якщо дані тенденції збережуться, у найближчі місяці можна очікувати певного зниження ціни соняшникової олії на споживчих ринках. Однак, як зазначають експерти, воно навряд буде значним.

Раніше повідомлялося, що в Україні вартість соняшникової олії може найближчим часом збільшитися з близько 70 до 100 грн за літр.

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