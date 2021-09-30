Експерти розповіли, що далі відбуватиметься із цінами на олію

Причин очікувати на зниження ціни на олію в Україні наразі немає

Прогнози збільшення світового виробництва олійних культур у 2021-2022 роках поки не вплинули на світові ціни. Скорочення виробництва ріпаку вже призвело до його подорожчання, що підтримало ціни на інші культури. Про це повідомляє Грейн Трейд.

Очікується, що у 2021-2022 роках світові площі сівби 10 основних олійних культур у світі виростуть у порівнянні з попереднім сезоном на 7,5 млн га до 306 млн га, внаслідок чого їх виробництво збільшиться на 24,1 млн т. Проте запаси більшості олійних культур продовжать скорочуватися, і лише запаси сої зростуть.

На тлі скорочення пропозицій ріпакової олії виросте попит на соняшникову, соєву та пальмову олію, тому здешевшання олії у наступному сезоні очікувати не слід.

Жовтневі ф’ючерси на пальмову олію на біржі в Малайзії протягом минулого тижня виросли на 6,4% до $1061,55 за тонну на прогнозах скорочення виробництва та активізації експорту.

В Україні ціни на соняшникову олію залишаються на рівні $1260-1300 за тонну. Сезонного зниження цін не спостерігається, оскільки виробники стримують продажі соняшника в очікуванні зростання цін, як це було торік.

Активне збирання сої та гарна її врожайність у США стримують зростання цін, проте на тлі зупинення заводів у Китаї грудневі ф’ючерси на соєву олію в Чикаго за тиждень виросли на 4,7% до $1273.

У Китаї зупинилися понад 20 заводів з переробки сої внаслідок посилення вимог уряду до викидів. Це зменшить попит на сою, проте збільшить його на соєву олію. Тому ф’ючерси на соєву олію на біржі в Даляні виросли на 2% до $1493 за тонну.

Нагадаємо, експерти пояснили, чому ціни на олію залишаються високими.

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