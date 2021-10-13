Соняшникова олія подорожчає до 100 грн за літр. Експерти пояснили, чому

Ціна на продукт зростає з початку 2021 року

В Україні вартість соняшникової олії може найближчим часом збільшитися з близько 70 до 100 грн за літр. І це при тому, що вже зараз, наприклад, в Італії вона коштує майже втричі менше, ніж в Україні. Про це повідомляє Agrotrend.

Головна причина прийдешнього подорожчання – собівартість виробництва олії через різке подорожчання газу збільшиться на 5-10% (для бізнесу ціна злетіла за кілька місяців із 15 до 38 грн за куб), розповідає власник групи компаній «ГрадОлія», член Української ради бізнесу Станіслав Таршин.

«Ситуація ускладнюється тим, що одночасно відбувається значне, майже на 25%, зростання інших складових витрат переробки, таких як електроенергія та гексановий розчинник, що понад 30% собівартості виробництва», – пояснив експерт.

За оцінками Станіслава Таршина, якщо ситуація з цінами на енергоносії не зміниться, то незабаром у магазині літр олії можна буде купити за ціною вище за 100 грн.

Тим часом Мінфін оприлюднив дані дослідження динаміки зростання цін на соняшникову олію протягом кількох останніх років. Згідно з опублікованими даними, динамічне зростання цін на соняшникову олію кількох популярних брендів почалося з перших місяців 2021 року.

Інфографіка: Мінфін

Інфографіка: Мінфін

У 2021 році в більшості країн Європи ціни на олію злетіли в 1,5–2 рази. Це сталося на тлі відносно хорошого врожаю та порівняно невисокого попиту. За таким попитом пішов різкий відкат: соняшникова олія почала дешевшати, деякі країни перейшли на дешевші рослинні жири, хтось почав антимонопольне розслідування, а в інших державах вирішили використовувати накопичені запаси.

Нагадаємо, раніше уряд пообіцяв, що соняшникова олія подешевшає.

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