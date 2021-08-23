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    Вчені вирахували шкоду хот-догів: скільки хвилин життя забирає один

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    Хот-доги містять&nbsp;шкідливі натрій і трансжирні кислоти - Вчені вирахували шкоду хот-догів: скільки хвилин життя забирає один
    Хот-доги містять шкідливі натрій і трансжирні кислоти
    Фото з відкритих джерел

    Кожен хот-дог скорочує життя на 36 хвилин

    Кожен з'їдений хот-дог скорочує життя людини на 36 хвилин. До такого висновку дійшли вчені Мічиганського університету, пише Daily Telegraph.

    Дослідники вирахували індекс здорового харчування, заснований на прямому впливі різних страв, закусок і напоїв на здоров'я.

    Зокрема, з'ясувалося, що в середньому грам будь-якого обробленого м'яса «коштує» 45 секунд життя, а в разі хот-дога варто додати шкідливі натрій і трансжирні кислоти.

    Втім, за цією методикою можна і збільшити тривалість життя. Так, жменя горіхів продовжить життя на 26 хвилин, а порція лосося – на 16 хвилин.

    Нагадаємо, раніше лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк поділилася своїм особистим топом корисностей для серця.

    Також за словами лікаря дієтологині, гастроентерологині Марини Хорол, при багатьох патологіях травної системи вживати свіжі сезонні фрукти і ягоди протипоказано.

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    Теги: харчування
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    Вчені вирахували шкоду хот-догів: скільки хвилин життя забирає один