В Україні планують вирощувати чорну та синю пшеницю

Фермери хочуть не відставати від сучасних тенденцій в аграрній сфері та виробництві харчових продуктів

Ціна на таку оригінальну пшеницю буде високою, адже експериментальне виробництво коштує недешево

Господарство в Красилівському районі Хмельницької області планує виростити перший урожай озимої пшениці, яка матиме синій та чорний колір.

Про це пише Agroportal.

Зазначається, що до такого рішення аграріїв підштовхнуло прагнення не відставати від сучасних тенденцій в аграрній сфері та виробництві харчових продуктів. Також вони хочуть бути конкурентоспроможними на ринку хлібопродуктів, адже оригінальність борошна поєднається з корисністю.

«Отримане зерно і борошно ми плануємо не тільки продавати, а й використовувати у власній пекарні для випікання особливих сортів хліба. За багатьма технічними характеристиками нова пшениця не поступається традиційним сортам. А от щодо урожайності, ймовірно, виникнуть певні питання. Адже ми традиційно сіємо високоврожайні сорти червоної пшениці, котрі з гектара дають, як правило, не менше 8 т/га. А от чорнозерна – лише 5−6 т/га», – розповіли фермери.

Насіння виготовили в Одеському селекційно-генетичному інституті, де цілих 10 років працювали над адаптацією іноземних сортів кольорових зернових до вирощування в умовах України.

Разом із тим зазначається, що ціна на таку оригінальну продукцію буде високою, адже експериментальне виробництво коштує недешево, а у випадку красилівського господарства мова йде і про органічне землеробство, додає видання.

Як відомо, Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки.

Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.

До слова, Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці.