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    Економіка та фінанси

    Жнива-2020: названо регіони України з найнижчим урожаєм

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    Названо топ-5 областей з найнижчим урожаєм - Жнива-2020: названо регіони України з найнижчим урожаєм
    Названо топ-5 областей з найнижчим урожаєм

    Всього аграрії зібрали 28,8 млн тонн з площі 5,3 млн га (98%) при середній урожайності 5,41 т/га

    Станом на 10 грудня українські сільгоспвиробники вже зібрали 82,7 млн тонн основних культур з площі майже 24 млн га. З цього обсягу 64,3 млн тонн (15,2 млн га, 99%) – зернові та зернобобові культури.

    Про це свідчать дані проекту «Урожай онлайн 2020», повідомляє Superagronom.com.

    В Україні ще триває збиральна кампанія кукурудзи. Всього аграрії зібрали 28,8 млн тонн з площі 5,3 млн га (98%) при середній урожайності 5,41 т/га.

    Крім того, цукрових буряків накопано 9,15 млн тонн на площі 215,5 тис. га (100%) при середній урожайності 42,35 т/га.

    Аграрії вже завершили збирання:

    • пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,56 млн га (врожайність – 3,83 т/га);
    • ячменю – 7,77 млн тонн з площі 2,38 млн га (3,26 т/га);
    • гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га (2,17 т/га);
    • гречки – 105,6 тис. тонн з площі 78,4 тис. га (1,35 т/га);
    • проса – 243,7 тис. тонн з площі 150,3 тис. га (1,62 т/га);
    • соняшнику – 13,13 млн тонн з площі 6,4 млн га (2,06 т/га);
    • сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га (2,07 т/га).

    Також аграрії зібрали 2,55 млн тонн ріпаку з площі 1,11 млн га (100%) при середній урожайності 2,29 т/га.

    Найменшу середню врожайність зернових та зернобобових культур отримали аграрії таких областей:

    • Херсонська – 3,45 т/га;
    • Дніпропетровська – 3,24 т/га;
    • Кіровоградська – 3,06 т/га;
    • Запорізька – 3,01 т/га;
    • Миколаївська – 2,68 т/га;
    • Одеська – 1,85 т/га.

    Найменше врожаю основних культур вдалось зібрати аграріям таких областей:

    • Волинської – 1,68 млн тонн;
    • Рівненської – 1,64 млн тонн;
    • Івано-Франківської – 1,05 млн тонн;
    • Чернівецької – 0,84 млн тонн;
    • Закарпатської – 0,40 млн тонн.

    Як повідомлялося, в Україні найнижчий за останні п’ять років врожай кукурудзи.

    Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

    У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.

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    Теги: зерно аграрії урожай хліб
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