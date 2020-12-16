Жнива-2020: названо регіони України з найнижчим урожаєм

Всього аграрії зібрали 28,8 млн тонн з площі 5,3 млн га (98%) при середній урожайності 5,41 т/га

Станом на 10 грудня українські сільгоспвиробники вже зібрали 82,7 млн тонн основних культур з площі майже 24 млн га. З цього обсягу 64,3 млн тонн (15,2 млн га, 99%) – зернові та зернобобові культури.

Про це свідчать дані проекту «Урожай онлайн 2020», повідомляє Superagronom.com.

В Україні ще триває збиральна кампанія кукурудзи. Всього аграрії зібрали 28,8 млн тонн з площі 5,3 млн га (98%) при середній урожайності 5,41 т/га.

Крім того, цукрових буряків накопано 9,15 млн тонн на площі 215,5 тис. га (100%) при середній урожайності 42,35 т/га.

Аграрії вже завершили збирання:

пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,56 млн га (врожайність – 3,83 т/га);

ячменю – 7,77 млн тонн з площі 2,38 млн га (3,26 т/га);

гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га (2,17 т/га);

гречки – 105,6 тис. тонн з площі 78,4 тис. га (1,35 т/га);

проса – 243,7 тис. тонн з площі 150,3 тис. га (1,62 т/га);

соняшнику – 13,13 млн тонн з площі 6,4 млн га (2,06 т/га);

сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га (2,07 т/га).

Також аграрії зібрали 2,55 млн тонн ріпаку з площі 1,11 млн га (100%) при середній урожайності 2,29 т/га.

Найменшу середню врожайність зернових та зернобобових культур отримали аграрії таких областей:

Херсонська – 3,45 т/га;

Дніпропетровська – 3,24 т/га;

Кіровоградська – 3,06 т/га;

Запорізька – 3,01 т/га;

Миколаївська – 2,68 т/га;

Одеська – 1,85 т/га.

Найменше врожаю основних культур вдалось зібрати аграріям таких областей:

Волинської – 1,68 млн тонн;

Рівненської – 1,64 млн тонн;

Івано-Франківської – 1,05 млн тонн;

Чернівецької – 0,84 млн тонн;

Закарпатської – 0,40 млн тонн.

Як повідомлялося, в Україні найнижчий за останні п’ять років врожай кукурудзи.

Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.