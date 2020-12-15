Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки

Станом на 14 грудня намолочено 65,4 млн тонн зернових та зернобобових культур, у 2019 році було 75,143 млн тонн

В Україні станом на 14 грудня намолочено 65,4 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі 15,3 млн га. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що всього зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур із площі 24,1 млн га.

Так, у розрізі культур зібрано:

пшениці – 25,1 млн тонн із площі 6,6 млн га;

– 25,1 млн тонн із площі 6,6 млн га; ячменю – 7,8 млн тонн із площі 2,4 млн га;

– 7,8 млн тонн із площі 2,4 млн га; гороху – 516,2 тис. тонн із площі 237,7 тис. га;

– 516,2 тис. тонн із площі 237,7 тис. га; кукурудзи – 29,8 млн тонн із площі 5,3 млн га;

– 29,8 млн тонн із площі 5,3 млн га; гречки – 106,5 тис. тонн із площі 78,5 тис. га;

– 106,5 тис. тонн із площі 78,5 тис. га; проса – 244 тис. тонн із площі 150,4 тис. га;

– 244 тис. тонн із площі 150,4 тис. га; цукрових буряків – 9,2 млн тонн із площі 216 тис. га;

– 9,2 млн тонн із площі 216 тис. га; соняшнику – 13,1 млн тонн із площі 6,4 млн га;

– 13,1 млн тонн із площі 6,4 млн га; сої – 2,8 млн тонн із площі 1,3 млн га;

– 2,8 млн тонн із площі 1,3 млн га; ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.

Таким чином врожай зернових у 2020 році став найнижчим за останні три роки.

За офіційними даними Держстату, врожай зернових склав:

у 2017 році ─ 61,917 млн тонн,

у 2018 році ─ 70,057 млн тонн,

у 2019 році ─ 75,143 млн тонн.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше, ніж у попередньому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Міністр економіки Ігор Петрашко повідомив, що на сьогодні Україна вже поставила на зовнішні ринки 12,2 млн тонн пшениці, що відповідає запланованій динаміці в рамках укладеного Меморандуму з учасниками зернового ринку. Перехідні залишки пшениці у 2020/21 МР очікуються на рівні 1,5 млн тонн, які поступово будуть поповнюватися урожаєм нового сезону.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасники зернового ринку в середині серпня погодили Додаток до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР.

Згідно з документом, Україна цього маркетингового року експортує 17,5 млн тонн пшениці.

Як повідомлялося, в Україні найнижчий за останні п’ять років врожай кукурудзи.

Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

У 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.