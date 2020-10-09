Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці



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Посухостійка пшениця обіцяє бути надзвичайно вигідною для агрокомпаній

Генно-модифіковану пшеницю досі не готова імпортувати жодна країна

Аргентина стала першою країною в світі, яка схвалила промислове вирощування генномодифікованої (ГМО) пшениці, пише Reuters.

Йдеться про посухостійкий сорт HB4, створений аргентинською біотех-компанією Bioceres SA з додаванням гена соняшнику. Реальні комерційні посіви почнуться тільки після схвалення імпорту ГМО-пшениці сусідньою Бразилією, яка є основним для Аргентини ринком збуту (45% з вирощених в минулому році 11,3 млн тонн).

У той час як генномодифікована соя і кукурудза, переважно кормові культури, поширені, ГМО-пшеницю, переважно харчову культуру, досі не схвалила жодна країна, відзначає Reuters. З цієї причини фермери поки що побоюються її сіяти.

Посухостійка пшениця обіцяє бути надзвичайно вигідною для агрокомпаній, оскільки підвищує передбачуваність врожаїв і частково страхує від наслідків глобального потепління.

Першим широко протестованим сортом ГМО-пшениці вважається стійкий до гербіциду гліфосату американської Monsanto сорт 71800, створений цією ж біотех-компанією. Monsanto навіть отримала схвалення FDA на використання ГМО-пшениці в продуктах харчування, але в комерційну експлуатацію її не випустила через невизначеність експортних перспектив.

До слова, ООН знизила глобальний прогноз врожаю зерна на наступний рік.

Між іншим, цьогоріч Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.

Також зазначимо, що до кінця року ціни на хліб зростуть на 10-15%. Адже з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, тільки за вересень – на 25%.

Нагадаємо, що в Україні зібрано понад 70% зерна нового врожаю.

Зазначимо, що в Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.