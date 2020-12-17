Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв до 14%

ЗМІ називали цей законопроєкт лобістським на користь аграрних олігархів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону №3656 щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

За документ проголосували 255 парламентаріїв.

Так, законопроект встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну такої сільгосппродукції: жива велика рогата худоба, свині, незбиране молоко, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, насіння ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукрові буряки.

Автори законопроєкту запевняють, що таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень в структурі надходжень/втрат ПДВ ні для однієї із зацікавлених сторін (держава / підприємство).

Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов'язань зникнуть.

Раніше глава комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час представлення проєкту в сесійній залі підкреслював, що в першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, а це дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ вже для переробників такої продукції.

Разом з тим ЗМІ цей законопроєкт називали лобістським на користь аграрних олігархів. Зокрема, ЗМІ писали й називали імена лобістів – це нардеп з групи «Довіра» Олег Кулініч, від «Слуги народу» Мар'ян Заблоцький і голова депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця.

Також в ЗМІ писали, що в разі прийняття законопроекту №3656 Держбюджет втратить значні надходження.

«Бюджет України щорічно втрачатиме 7 млрд грн, які роздерибанять між собою власники агрохолдингів. Переробна промисловість не вистоїть, так як вигідніше буде продавати сировину, і в кінці кінців ми перетворимося на сільськогосподарський сировинний придаток», – констатували ЗМІ.