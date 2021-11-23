В Україні рекордно зросли ціни на продовольчу пшеницю

Ціни на пшеницю зростають, бо прогноз світового виробництва пшениці цього року зменшили у порівнянні з оцінками жовтня

Ціни на продовольчу пшеницю в портах України сягнули 9700 грн за тонну

Зростання світових цін на пшеницю призвели до рекордного зростання закупівельних цін на продовольчу пшеницю у портах України. Про це повідомляє graintrade.com.ua.

Повідомляється, що причиною зростання став оприлюднений наприкінці тижня листопадовий звіт IGC, в якому прогноз світового виробництва пшениці у 2021/22 маркетинговому році зменшили у порівнянні з оцінками жовтня на 3,4 млн тонн до 777,4 млн тонн, що все одно на 4 млн тонн перевищить показник попереднього сезону – 773,4 млн тонн.

Зокрема для ЄС прогноз врожаю зменшили з 138,5 до 138 млн тонн (124,5 млн тонн у 2020/21 маркетинговому році).

Зазначається, що внаслідок зменшення прогнозу виробництва оцінку світових запасів пшениці у порівнянні з жовтневим звітом також знизили на 1,7 млн тонн з 276 до 274,3 млн т (278,4 млн т у 2020/21 маркетинговому році), зокрема для України – з 1,6 до 1,5 млн тонн (1,6 млн тонн).

Слідом за світовими котируваннями та на тлі дефіциту пропозицій закупівельні ціни на продовольчу пшеницю в портах України минулого тижня сягнули рекордних 323-325 $/тонн або 9600-9700 грн/тонн, тоді як на фуражну пшеницю залишаються на 20-25 $/тонн нижчими.

За даними Держмитниці, у 2021/22 маркетинговому році Україна станом на 17 листопада експортувала 13,479 млн тонн пшениці, що на 2,134 млн тонн випереджає торішні темпи та складає 56% від запланованого на цей сезон до експорту обсягу.

Грудневі ф’ючерси на пшеницю на паризькій Euronext у п’ятницю сягали рекордних 301 €/тонн на тлі зниження курсу євро до 1,127 $/€.

У США ціни на озиму пшеницю відновлювалися після падіння, але яра пшениця продовжує дешевшати на тлі прогнозів збільшення площ сівби.

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