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    Світові ціни на продукти побили десятирічний максимум

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    Світові ціни на продукти досягли максимуму з липня 2011 року - Світові ціни на продукти побили десятирічний максимум
    Світові ціни на продукти досягли максимуму з липня 2011 року
    фото: Jon Super / AP

    Найбільше подорожчали рослинна олія, зернова та молочна продукція

    У жовтні світові ціни на продовольчі товари зросли на 3% і досягли максимуму з липня 2011 року. Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

    У жовтні середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО, що дозволяє відстежувати коливання світових цін на найбільш популярні продукти харчування, досягло 133,2 пунктів. Це на 3,9% вище, ніж у вересні.

    За даними ФАО, показник зростає три місяці поспіль.

    Індекс цін на олію у жовтні підскочив на 9,6%, до 184,8 пунктів, досягнувши історичного максимуму. Таке підвищення в першу чергу обумовлено зростанням цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олію. Зокрема, пальмова олія дорожчає четвертий місяць поспіль. Насамперед це пояснюється побоюваннями щодо низьких обсягів виробництва в Малайзії, де спостерігається нестача працівників-мігрантів.

    Індекс цін на зернові зріс на 3,2% до 137,1 пунктів. Найбільше подорожчала пшениця.

    Індекс цін на молочну продукцію піднявся на 2,6% до 120,7 пунктів. Найсильніше це відбилося на вершковому маслі, а також на сухому знежиреному і незбираному молоці. Ціни на сир при цьому залишалися стабільними, оскільки обсяг пропозиції з боку основних країн-виробників був достатнім, щоб задовольнити світовий імпортний попит, зазначили у ФАО.

    Середнє значення індексу цін на м'ясо ФАО знижується третій місяць поспіль. У жовтні показник зменшився на 0,7%. Світові котирування на свинину впали на тлі скорочення закупівель з боку Китаю, а яловичини – внаслідок різкого зниження котирувань м'яса, яке постачається з Бразилії. У той же час ціни на м'ясо птиці та баранину зросли через високий попит у світі на тлі очікуваного уповільнення зростання обсягів виробництва.

    Індекс цін на цукор вперше за шість місяців пішов униз і виявився на 1,8% нижчим, ніж у вересні. На це вплинули імпортний попит на світових ринках та прогнозоване збільшення обсягів експорту з боку Індії та Таїланду, а також ослаблення обмінного курсу бразильського реалу до долара.

    Раніше повідомлялося, що в Україні вартість соняшникової олії може найближчим часом збільшитися з близько 70 до 100 грн за літр.

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    Теги: ООН продукти ціни пшениця молочна продукція харчування
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    Світові ціни на продукти побили десятирічний максимум