В Україні значно подорожчає хліб. Фахівці пояснили, коли і чому це станеться

Основна причина зростання цін – значне подорожчання газу

Вже до кінці поточного року ціни на хліб на споживчому ринку зростуть щонайменше на 20%. Про це повідомляє Сьогодні.

Одна з осоновних причин, чому це відбудеться – значне підвищення ціни на газ у останні місяці. Оскільки енергоносій подорожчав для юридичних осіб вже всемеро. Через це наразі керівництву підприємств, що спеціалізуються на випіканні хлібу, доводиться брати кредити для виплати співробітникам заробітної платні.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко зазначає, що окрім зростання цін, найближчим часом суттєво знизиться якість вітчизняного хліба.

«Борошно буде із заниженими хлібопекарськими якостями, тобто хліб може виходити не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний», – пояснює Дудченко.

Така ситуація склалася через нестачу зерна для виробництва якісного борошна. Пшеницю зараз масово експортують. Ціна на міжнародних ринках різко підскочила до рекордних показників. Вивозити зерно – вигідно, від вантажівок в Одеському морському порту немає відбою. Українську пшеницю чекають у Китаї, Єгипті, Європі.

Ціна – і на пшеницю, і на борошно, і на хліб – зростає у всьому світі. Наприклад, в Іспанії багато років поспіль фіксували стабільні ціни. Зараз хліб теж подорожчав – на 10 євроцентів на рік (близько трьох грн).

«Все через значний стрибок цін на борошно та електроенергію. Подорожчала вартість виробництва хліба – і наші кишені відразу це відчули», – каже мешканець Ов'єдо Олег Головін.

У Польщі хліб також подорожчав. І все одно коштує дешевше, ніж в Україні, – у середньому на 20%. Тому що ПДВ на продукцію у Польщі значно нижчий, ніж в Україні.

Раніше повідомлялося, що ціни на хліб можуть зрости 10-25%: стала відома причина.

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