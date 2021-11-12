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    Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці

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    У Рівному лідерка &laquo;Батьківщини&raquo; відвідала підприємство, де виробляють макаронні вироби - Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці

    У Рівному лідерка «Батьківщини» відвідала підприємство, де виробляють макаронні вироби

    фото: Юлія Тимошенко/Facebook

    Інспекторський візит нардепки на виробництво макаронів викликав жваву дискусію в мережі

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби та поділилася враженнями на сторінці в Facebook.

    Тимошенко вивчила макаронну продукцію і не відмовила собі у тому, щоб пустити чергову шпильку у бік влади.

    «Так виглядає українська мрія! Так працює український рецепт успіху! Вирощена на нашій землі пшениця їде у 20 країн світу. Не у трюмах за ціною збіжжя. Вона їде у вигляді у кілька десятків разів дорожчих макаронів. Браво бізнесу, який знаходить сили розвивати переробку, всупереч «сировинній» політиці влади! P.S.: Кажуть, саме ці макарони їдять солдати НАТО… Але це військова таємниця», – з гордістю написала Тимошенко.

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    Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці
    Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці
    Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці
    Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці

    Такий інспекторський візит нардепки на виробництво викликав жваву дискусію в мережі. Хтось написав про черговий піар, а комусь стало образливо, що якісна продукція їде за межі країни.

    Варто зазначити, що під час свого візиту на харчове підприємство лідерка «Батьківщини» зовсім забула про протиепідемічні заходи: ні маски, ні рукавичок, ні спеціальної шапочки, яку одягають на підприємствах.

    Нещодавно лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зізналася, що не поспішає вакцинуватись від коронавірусу, оскільки нещодавно перехворіла на Covid-19 і наразі вважає себе захищеною від інфекції антитілами.

    Також нещодавно Тимошенко покепкувала із вакцинованого Шустера у прямому ефірі.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

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    Теги: Юлія Тимошенко продукти пшениця Чернігів
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    Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці