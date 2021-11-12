Фото дня. Тимошенко на макаронній фабриці

Інспекторський візит нардепки на виробництво макаронів викликав жваву дискусію в мережі

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби та поділилася враженнями на сторінці в Facebook.

Тимошенко вивчила макаронну продукцію і не відмовила собі у тому, щоб пустити чергову шпильку у бік влади.

«Так виглядає українська мрія! Так працює український рецепт успіху! Вирощена на нашій землі пшениця їде у 20 країн світу. Не у трюмах за ціною збіжжя. Вона їде у вигляді у кілька десятків разів дорожчих макаронів. Браво бізнесу, який знаходить сили розвивати переробку, всупереч «сировинній» політиці влади! P.S.: Кажуть, саме ці макарони їдять солдати НАТО… Але це військова таємниця», – з гордістю написала Тимошенко.

Такий інспекторський візит нардепки на виробництво викликав жваву дискусію в мережі. Хтось написав про черговий піар, а комусь стало образливо, що якісна продукція їде за межі країни.

Варто зазначити, що під час свого візиту на харчове підприємство лідерка «Батьківщини» зовсім забула про протиепідемічні заходи: ні маски, ні рукавичок, ні спеціальної шапочки, яку одягають на підприємствах.

Нещодавно лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зізналася, що не поспішає вакцинуватись від коронавірусу, оскільки нещодавно перехворіла на Covid-19 і наразі вважає себе захищеною від інфекції антитілами.

Також нещодавно Тимошенко покепкувала із вакцинованого Шустера у прямому ефірі.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.