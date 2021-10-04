Рекордний урожай в Україні. Агрометеоролог стверджує, що це не межа

Минулого року через відсутність дощів і аномальну зиму врожай був на 20% нижчим за очікуваний

«Для німців 60 центнерів із гектара – це катастрофа»

За 30 років незалежності Україна – перша за величиною врожайності озимої пшениці. Агрометеоролог Тетяна Адаменко порівняла середню врожайність озимої пшениці в Німеччині, де кліматичні умови схожі з українськими. Там врожайність – вища удвічі. Однак для них «60 центнерів з гектара – це катастрофа. Їм треба 80 центнерів», розповіла в інтерв’ю «Главкому» начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру.

Так, згідно з даними Міністерства агрополітики, врожайність озимої пшениці склала 46,5 центнера з гектара. До цього найвища врожайність була у 2016 році – 42,2 центнера, а на третьому місці – 1990 рік з 42 центнерами з гектара. Тобто, за тридцять років незалежності Україна зараз перша за величиною врожайність озимої пшениці.

Як підкреслила Адаменко, торік через відсутність дощів і аномальну зиму, не було снігу, трапилася небувала ґрунтова посуха, врожай був на 20% нижчим за очікуваний.

«Урожайність озимої пшениці склала 38 центнерів з гектара. Була катастрофа в окремих районах, насамперед – в Одеській області: урожай пропав, збирали по 10-15 центнерів, а багато хто вирішував, що дешевше буде взагалі не збирати. Але що стосується решти території України, то все було не так вже й погано. Так, 38 центнерів з гектара – замало, тому що за останні п'ять років ми звикли до середньої врожайності 40 центнерів, але це все одно непогано, – зауважила агрометеоролог. – Ось візьмемо 20-30 років тому. Врожайність озимої пшениці 30 центнерів з гектара – це була... ну дуже хороша врожайність, хоча зараз це здається смішним! (Урожай 1990 року – приємний виняток). У 60-70 роках, я аналізувала, було 23-24 центнери, ще раніше – 15-16. Дивуватися, власне, нічому – на зміну екстенсивному господарюванню (розширення посівних площ, розорювання цілини) прийшло інтенсивне. Нові технології, покращується культура землеробства, нове насіння, ефективні добрива».

Адаменко зазначила, якщо цього року буде найбільший урожай з радянських часів, то він буде найбільшим і з часів Київської Русі.

«За різними даними, отриманими методом екстраполяції, врожайність озимої пшениці в Київській Русі становила до двох центнерів з гектара. Тут, до речі, треба ще враховувати, що тоді на території сучасної України був різко континентальний клімат. Як, наприклад, зараз у Казахстані, де врожайність озимої пшениці становить 16-17 центнерів. І це, треба відзначити, при сучасних методах ведення сільського господарства.

За словами Адаменко, головне для хорошого врожаю: клімат, температура повітря, кількість опадів. Вона додає, «якими б не були сучасними насіння та добрива, якщо не буде вологи – не буде і врожаю».

Агрометеоролог запевняє, що в Україні є великий потенціал – мінімум подвоєння врожайності.

Нагадаємо, як повідомляли раніше, в Українському гідрометеорологічному центрі не так давно заявили, що цього року у нас буде найбільший урожай пшениці з часів Київської Русі.