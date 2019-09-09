В Україні спостерігається локальний дефіцит палива



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З 1-го серпня компанії припинили здійснювати імпорт нафтопродуктів в Україну трубопровідним транспортом, що збільшило навантаження на порти і залізницю

Дефіцит палива на певних нафтобазах пов'язаний з тим, що «Укрзалізниця» не справляється з потоком вантажів - учасники ринку

В Україні на деяких автозаправних станціях (АЗС) спостерігається дефіцит палива через те, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси.

Про це повідомляє Oilpoint з посиланням на засідання Кабміну.

За повідомленням учасників ринку, дефіцит палива на певних нафтобазах пов'язаний з тим, що «Укрзалізниця» не справляється з збільшеним потоком вантажів. Крім того, на ситуації позначається повільна робота митниці на ключових станціях, через які проходять склади з паливом.

«Низка залізничних станцій виявилася паралізована. Простої на станції «Дарниця» сягають 20 днів. Склад «Кременчук-Київ» затримує вантажі замість семи днів до 20-30, не говорять вже про інших відправників, тієї ж Білорусі», - йдеться в повідомленні.

Водночас учасники ринку стверджують, що в останні дні на станції «Дарниця» є певні покращення в роботі. Складна ситуація спостерігається також на станції «Коростень».

Учасники ринку закликають представників держави збільшити кількість співробітників митниці на станції для прискорення оформлення вантажів.

Також зазначається, що з 1-го серпня компанії припинили здійснювати імпорт нафтопродуктів в Україну трубопровідним транспортом, що збільшило навантаження на порти і залізницю.