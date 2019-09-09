  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні спостерігається локальний дефіцит палива

    • Розсилка
    З 1-го серпня компанії припинили здійснювати імпорт нафтопродуктів в Україну трубопровідним транспортом, що збільшило навантаження на порти і залізницю - В Україні спостерігається локальний дефіцит палива
    З 1-го серпня компанії припинили здійснювати імпорт нафтопродуктів в Україну трубопровідним транспортом, що збільшило навантаження на порти і залізницю

    Дефіцит палива на певних нафтобазах пов'язаний з тим, що «Укрзалізниця» не справляється з потоком вантажів - учасники ринку

    В Україні на деяких автозаправних станціях (АЗС) спостерігається дефіцит палива через те, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси.

    Про це повідомляє Oilpoint з посиланням на засідання Кабміну.

    За повідомленням учасників ринку, дефіцит палива на певних нафтобазах пов'язаний з тим, що «Укрзалізниця» не справляється з збільшеним потоком вантажів. Крім того, на ситуації позначається повільна робота митниці на ключових станціях, через які проходять склади з паливом.

    Читайте також

    «Низка залізничних станцій виявилася паралізована. Простої на станції «Дарниця» сягають 20 днів. Склад «Кременчук-Київ» затримує вантажі замість семи днів до 20-30, не говорять вже про інших відправників, тієї ж Білорусі», - йдеться в повідомленні.

    Водночас учасники ринку стверджують, що в останні дні на станції «Дарниця» є певні покращення в роботі. Складна ситуація спостерігається також на станції «Коростень».

    Учасники ринку закликають представників держави збільшити кількість співробітників митниці на станції для прискорення оформлення вантажів.

    Також зазначається, що з 1-го серпня компанії припинили здійснювати імпорт нафтопродуктів в Україну трубопровідним транспортом, що збільшило навантаження на порти і залізницю.

    Читайте також
    імпорт Укрзалізниця АЗС робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ