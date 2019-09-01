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    Кримінал

    На Черкащині невідомі зі зброєю напали на АЗС

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    Нападники були в балаклавах - На Черкащині невідомі зі зброєю напали на АЗС
    Нападники були в балаклавах

    Працівник АЗС отримав поранення

    У ніч на 31 серпня невідомі в масках напали на АЗС у Смілянському районі Черкаської області.

    Подія сталася близько опівночі на АЗС «Амік», що знаходиться на виїзді зі Сміли в напрямку м. Кам'янка, повідомляє «Про все».

    Розбійний напад на заправку та касира скоїли троє невідомих у балаклавах. При цьому вони здійснили два постріли, одним із яких поранили працівника заправки в живіт. Зловмисники забрали близько 25 тисяч гривень, після чого зникли у невідомому напрямку.

    Також відомо, що нападники були високого зросту (близько 180 см) та розмовляли російською мовою. Ймовірно, вони пересуваються на автомобілі темного кольору.

    3 метою їх розшуку та затримання на території Черкаської області було введено в дію оперативний план «Сирена». Розшук автомобіля та зловмисників продовжується.

    Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій).

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