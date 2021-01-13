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    В Україні минулого року подорожчала оренда квартир

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    Найдешевші квартири&nbsp;&ndash;&nbsp;&nbsp;в Івано-Франківській (2 423 гривні), Сумській (2 215 гривень) і Луганській областях (2 173 гривні) - В Україні минулого року подорожчала оренда квартир
    Найдешевші квартири –  в Івано-Франківській (2 423 гривні), Сумській (2 215 гривень) і Луганській областях (2 173 гривні)

    Найдорожче орендувати квартиру у Києві

    В Україні у 2020 році середня плата за оренду однокімнатної квартири зросла на 5,5% і тепер становить 3 903 гривні. Про це повідомляє Держстат у середу, 13 січня.

    На першому місці за вартістю оренди – місто Київ –  7 624 гривні.

    Далі йдуть Одеська область (5 029 гривень), Харківська (4 862 гривні) і Львівська області (4 776 гривень).

    У той же час найдешевші квартири –  в Івано-Франківській (2 423 гривні), Сумській (2 215 гривень) і Луганській областях (2 173 гривні).

    Як повідомлялося, орендувати будинок на Новий рік в Києві та Київській області було недешево у порівнянні із звичайними цінами на добову оренду будинків. Зняти будинок по кишені хіба що великій компанії з близько 10 осіб.

    Раніше «Главком» повідомляв, що з настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%

    До слова, в Україні сироти старше 23 років отримають право на житло поза чергою.

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      Теги: Київ тарифи ціни житло Україна будинок місто
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