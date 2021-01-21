В Україні минулого року зросли ціни на житло

На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 11,9%) і двокімнатні (10,2%), при цьому трикімнатні подорожчали на 7,7%

Найбільше зростання цін на первинному ринку житла в 2020 році спостерігалося на однокімнатні квартири (на 7,8%) і трикімнатні (7,7%)

В Україні протягом 2020 року ціни на первинному ринку житла зросли на 6,9%, а на вторинному ‒ на 9,8%, у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з інформацією відомства, найбільше зростання цін на первинному ринку житла в 2020 році спостерігалося на однокімнатні квартири (на 7,8%) і трикімнатні (7,7%), тоді як двокімнатні подорожчали на 5,6%.

На вторинному ринку найбільше зросли ціни на однокімнатні квартири (на 11,9%) і двокімнатні (10,2%), при цьому трикімнатні подорожчали на 7,7%.

За інформацією Держстату, в четвертому кварталі 2020 року зростання цін на житло прискорилося і на первинному, і на вторинному ринках.

На «первинці» ціни на житло зросли на 1,6% порівняно з третім кварталом 2020 року (на 1,6% на однокімнатні, на 1,4% на двокімнатні та на 2,1% на трикімнатні квартири). При цьому в третьому кварталі проти другого зростання прискорилося на 1,2%, у другому проти першого ‒ на 1,8%.

На «вторинці» у четвертому кварталі ціни на житло зросли на 1,9% порівняно з третім кварталом (на 2% на однокімнатні квартири, на 2,4% ‒ на двокімнатні й на 1,5% ‒ на трикімнатні), тоді як у третьому кварталі проти другого вони зросли на 2,4%, у другому порівняно з першим ‒ на 1,5%.

Держстат інформує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, ціни на первинному ринку житла в Україні в 2019 році зросли на 6,6% порівняно з 2018 роком, на вторинному ‒ на 11,1%.

Як повідомлялося, в Україні минулого року подорожчала оренда квартир.