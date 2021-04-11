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    Ціни на житло ростуть: скільки коштує купити однокімнатну квартиру у великих містах

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    Ціни на однокімнатні квартири у великих містах України скромністю не відрізняються - Ціни на житло ростуть: скільки коштує купити однокімнатну квартиру у великих містах
    Ціни на однокімнатні квартири у великих містах України скромністю не відрізняються

    Як і слід було очікувати, найдорожче житло, в тому числі й малогабаритне – у Києві

    Попри доволі скромні габарити, ціни на однокімнатні квартири у великих містах України скромністю не відрізняються. Згідно зі статистикою купівлі-продажу житла, вартість однокімнатних квартир у новобудовах цих міст коливається в діапазоні від 913 тисяч до 1,4 мільйона гривень.

    Як і слід було очікувати, найдорожче житло, в тому числі і малогабаритне – у Києві. Так, вартість столичної однокімнатної квартири площею в 42 квадратних метрів в середньому становить 1,4 мільйона гривень.

    При цьому двокімнатне житло площею в 64,5 квадратного метра обійдеться значно дорожче. Його можна купити в середньому за 1,9 мільйона гривень. Трикімнатна квартира площею в 90 квадратних метрів обійдеться покупцеві столичної нерухомості у 2,7 мільйона.

    В Одесі ціни на однокімнатні квартири, звичайно, нижче, ніж у Києві. Однак і Південна Пальміра не готова віддавати своє житло за безцінь. Тут однокімнатне житло площею в 35,1 квадратного метра обійдеться в 913 тисяч гривень.

    Двокімнатна квартира площею в 60,7 квадратного метра буде коштувати 1,5 мільйона гривень. А трикімнатна на 89 квадратних метрів обійдеться покупцеві в 2,1 мільйона.

    У Львові ціни на однокімнатні квартири приблизно такі ж, як в Одесі. Тут однокімнатне житло площею в 43,8 квадратного метра коштує в середньому 1 мільйон гривень.

    Двокімнатна квартира на 65 «квадратів» коштуватиме 1,5 мільйона. А за трикімнатне житло площею в 89,1 квадратного метра доведеться віддати 1,9 мільйона гривень.

    Як повідомлялося, в Україні минулого року подорожчала оренда квартир.

    Нагадаємо, в Україні протягом минулого року ціни на первинному ринку житла зросли на 6,9%, а на вторинному ‒ на 9,8%, у порівнянні з 2019 роком. Найбільше зростання цін на первинному ринку житла в 2020 році спостерігалося на однокімнатні квартири (на 7,8%) і трикімнатні (7,7%).

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    Теги: нерухомість ціни житло квартира
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