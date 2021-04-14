Найбільше здорожчали новобудови, які знаходяться на відстані 10-20 км від Києва

Із початку року спостерігається повільне зростання вартості квадратного метра в новобудовах в передмісті Києва: перші два місяці квадрат додавав по 100 грн, а у березні темпи зростання прискорилися. Середня вартість квадратного метра, за відкритими даними ЛУН.Місто, у березні склала 17,4 тис. грн, що на 400 грн більше, ніж у лютому, тобто ціни підросли на 2,3%.

Стримує зростання значна кількість нових проєктів, які виводяться на ринок, у березні передмістя поповнилося 11 новими ЖК. Зазвичай, ціни на етапі котловану найнижчі, що корегує середню ринкову вартість квадратного метра, пише 3m2.

Ціни за віддаленістю

Найбільше здорожчали новобудови, які знаходяться на відстані 10-20 км від Києва – з 15,8 тис. грн за кв. м у лютому до 16,5 тис. грн у березні. Найближче передмістя (5 км від Києва) додало 400 грн – 18,4 тис. грн/кв. м. А в сегменті новобудов, віддалених на 5-10 км, спостерігається незначне просідання ціни – з 18,1 тис. грн до 18 тис. грн за квадратний метр.

За районами

Динаміка цін за районами дуже різниться, майже всі райони демонструють зростання, але є й винятки, де ціна навпаки трошки знизилася. Лідером за ростом вартості квадрата стало с. Святопетрівське, де квадратний метр подорожчав за місяць на 2,2 тис. грн.

Відчутно додали Вишгород та Бровари – по 1,2 тис. грн/кв. м. Софіївська Борщагівка подорожчала на 900 грн/кв. м, Петропавлівська Борщагівка – на 800 грн/кв. м. Буча додала 700 грн на квадраті, Вишневе та Гатне – +500 грн/кв. м. Лише на 100 грн подорожчав квадратний метр у Борисполі.

Зазвичай популярний Ірпінь у березні подешевшав на 400 грн/кв. м, на 100 грн також просів квадратний метр у Гатному.

Передмістя складає суттєву конкуренцію київським новобудовам за ціною та якістю ЖК. Цікаві концепції, близькість до природи приваблює покупців, особливо за тих умов, що через постійні локдауни втрачається сенс купувати житло з прицілом на роботу. Більшість офісних працівників переведена на віддалений режим, в перспективі, можливо, люди почнуть повертатися я в офіси, але залишиться процент тих, хто, оцінивши принади роботи з дому, вибере для себе саме такий варіант.