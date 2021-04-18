Комаровський назвав головні умови для розмноження людей

На думку Комаровського, починати розмножуватися треба тільки тоді, коли виконано одну з двох умов

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський прокоментував скаргу глядачки про те, що її батьки довгий час відмовлялися встановлювати в квартирі гігрометр і термометр. Комаровський сказав, що розуміє невдоволення дівчини, а також назвав головні умови для розмноження людей.

Ролик Комаровського доступний на його YouTube-каналі.

«Я вам всіляко і настійно рекомендую. Починайте розмножуватися тільки тоді, коли виконано одну з двох умов: або повне взаєморозуміння з майбутніми бабусями і дідусями, або окрема площа, де ви самі будете визначати, яким повітрям дихає ваша дитина», – висловився телеведучий.

Комаровський неодноразово говорив про важливість різних датчиків для контролю температури і вологості повітря. Крім того, лікар рекомендував встановлювати спеціальні прилади для визначення рівня чадного газу.

За словами Комаровського, все більше людей топлять житло дровами, тому у них високі шанси отруїтися газом.

До слова, Комаровський назвав сім найбрудніших місць, де живуть мікроби.

Також лікар розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Раніше Комаровський назвав гірші способи зміцнити імунітет.