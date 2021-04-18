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    Комаровський назвав головні умови для розмноження людей

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    Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський - Комаровський назвав головні умови для розмноження людей
    Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський
    Фото з відкритих джерел

    На думку Комаровського, починати розмножуватися треба тільки тоді, коли виконано одну з двох умов

    Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський прокоментував скаргу глядачки про те, що її батьки довгий час відмовлялися встановлювати в квартирі гігрометр і термометр. Комаровський сказав, що розуміє невдоволення дівчини, а також назвав головні умови для розмноження людей.

    Ролик Комаровського доступний на його YouTube-каналі.

    «Я вам всіляко і настійно рекомендую. Починайте розмножуватися тільки тоді, коли виконано одну з двох умов: або повне взаєморозуміння з майбутніми бабусями і дідусями, або окрема площа, де ви самі будете визначати, яким повітрям дихає ваша дитина», – висловився телеведучий.

    Комаровський неодноразово говорив про важливість різних датчиків для контролю температури і вологості повітря. Крім того, лікар рекомендував встановлювати спеціальні прилади для визначення рівня чадного газу.

    За словами Комаровського, все більше людей топлять житло дровами, тому у них високі шанси отруїтися газом.

    До слова, Комаровський назвав сім найбрудніших місць, де живуть мікроби.

    Також лікар розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Раніше Комаровський назвав гірші способи зміцнити імунітет.

    Теги: діти лікар житло батьки повітря
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