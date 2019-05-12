Банки почали давати українцям більше кредитів



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Приватні банки кредитували населення найактивніше

НБУ зберігає очікування по зростанню чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% рік до року у цьому році

У першому кварталі в Україні продовжило зростати кредитування фізичних осіб: на 5,8% за квартал та на 34,4% рік до року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

«Як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше. При цьому, масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився до 29,2%», - йдеться у повідомленні.

«НБУ зберігає незмінними очікування по зростанню чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% рік до року у 2019 році. Беручи до уваги таке стрімке зростання портфеля, Нацбанк проведе оцінювання пов’язаних з цим ризиків», - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, на основі отриманих результатів буде ухвалено рішення про доцільність запровадження жорсткіших стандартів оцінювання якості таких кредитів банками.

Нагадаємо, у 2018 році прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.

Минулого року значно зменшилася кількість і частка збиткових банків. Так, із 77 платоспроможних банків 64 банки були прибутковими і отримали чистий прибуток 34,4 млрд гривень, що перекрило збитки 13 банків на 12,7 млрд грн.