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    Банки почали давати українцям більше кредитів

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    Приватні банки кредитували населення найактивніше - Банки почали давати українцям більше кредитів
    Приватні банки кредитували населення найактивніше

    НБУ зберігає очікування по зростанню чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% рік до року у цьому році

    У першому кварталі в Україні продовжило зростати кредитування фізичних осіб: на 5,8% за квартал та на 34,4% рік до року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

    «Як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше. При цьому, масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився до 29,2%», - йдеться у повідомленні.

    «НБУ зберігає незмінними очікування по зростанню чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% рік до року у 2019 році. Беручи до уваги таке стрімке зростання портфеля, Нацбанк проведе оцінювання пов’язаних з цим ризиків», - повідомляє прес-служба.

    Як наголошується, на основі отриманих результатів буде ухвалено рішення про доцільність запровадження жорсткіших стандартів оцінювання якості таких кредитів банками.

    Нагадаємо, у 2018 році прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.

    Минулого року значно зменшилася кількість і частка збиткових банків. Так, із 77 платоспроможних банків 64 банки були прибутковими і отримали чистий прибуток 34,4 млрд гривень, що перекрило збитки 13 банків на 12,7 млрд грн.

    Національний банк банки гривня
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