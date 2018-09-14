В Україні запустять додаток, де споживачі зможуть скаржитись на неякісний товар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Додаток отримав назву «Я — Inspector»

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України презентувало концепцію мобільного додатку, за допомогою якого споживачі зможуть поскаржитись на неякісний нехарчовий товар та ініціювати перевірки у компаніях, що його виробляють та продають.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.

«Це працюватиме так: якщо споживач виявить небезпечний товар (наприклад, вибухнула праска), він може зайти до додатку, вибрати категорію продукції та своє місцезнаходження, завантажити фотографію товару та відправити повідомлення. Скарга про небезпечну продукцію надійде до відповідного органу, який зможе ініціювати перевірку та застосувати санкції до компанії, що виробляє чи розповсюджує такий товар», — пояснюють ідею у Мінекономіки.

Зазначається, що додаток буде корисним і для бізнесу, адже попереджуватиме продавців про товари з високим рівнем ризику, від придбання яких можна відмовитись.

Додаток отримав назву «Я — Inspector». Наразі він бере участь у конкурсній програмі лабораторії щодо імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«У разі проходження команди проекту мобільного додатку «Я — Inspector» до фіналу конкурсної програми ідею буде доопрацьовано. Команда отримає фінансування, технічну підтримку та протестує прототип мобільного додатку», — йдеться у повідомленні.