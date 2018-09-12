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    Геращенко нагадала, що за часів «найпрекрасніших прем‘єрів» IKEA не йшла в Україну

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    Геращенко нагадала, що за часів «найпрекрасніших прем‘єрів» IKEA не йшла в Україну

    Прихід в Україну IKEA свідчить про прогрес в боротьбі з корупцією, вважає Ірина Геращенко

    Компанія IKEA не працює у країнах, де є корупційна складова, і де за землю під магазини чи склади вимагають хабарі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

    За її словами, IKEA раніше відмовлялася працювати в Україні через відсутність прозорої економіки і вільного ринку.

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    «15 років поспіль цей найвідоміший бренд демократичних меблів і хатнього інтер‘єру відмовлявся працювати в Україні, бо політика бренду - прозорість, жодних хабарів і «подяк» за вирішення питання. IKEA не працює в країнах, де є корупційна складова, й де за землю під магазини чи склади вимагають хабар. І, чомусь, не приходила сюди за часів найпрекрасніших прем‘єрів-канцлерів, не говорячи вже про темні часи януковичів-азірових», - написала вона.

    Геращенко додала, що прихід в Україну IKEA свідчить про прогрес в боротьбі з корупцією. «Прихід скандинавів на наш ринок - це хороший сигнал для інших інвесторів. Сподіваюся, всі антикорупціонери привітають прихід інвестора публічно, як реальний результат наших спільних зусиль у побудові прозорої економіки, вільного ринку, боротьби з корупцією і хабарам», - підкреслила нардеп.

    Нагадаємо, компанія IKEA відкриє у Києві свій перший магазин нового міського формату вже в 2019 році. Це буде один із перших магазинів такого формату IKEA у світі. Київський магазин буде розташований в торгово-розважальному центрі Ocean Mall. Торговий центр планують відкрити в 2019 році поряд з ТРЦ Ocean Plaza.

    Нагадаємо, у липні повідомлялося, що IКЕА офіційно заявила про пошук персоналу для роботи в першому в Україні магазині.

    Президент Петро Порошенко 12 вересня провів  зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.

    Також мер Києва Віталій Кличко провів зустрічз представниками компанії IKEA Південно-Східна Європа.


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