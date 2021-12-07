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    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)

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    Монету було викарбувано в 1992 році - 15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)

    Монету було викарбувано в 1992 році

    фото violity.com

    Монета виконана з магнітної сталі та є пробною 1992 року видруку

    В Україні монету номіналом 15 копійок продають за понад 9 тисяч гривень. Цінний лот з’явився на українському аукціоні Violity.

    Ця монета може завалятися у скринях багатьох українців, проте, щоби продати за таку ціну, вона повинна мати певні особливості.

    Зовні монета нічим не відрізняється від інших, але, як стверджує продавець, 15 копійок виконані з магнітної сталі та є пробними 1992 року видруку.

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    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)
    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)

    Нагадаємо, в Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети.

    До слова, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Раніше, з 17 серпня Національний банк увів у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України.

    Також в Україні за купюру в 100 грн дають п'ять тисяч: чим вона особлива.

    Читайте також: В Україні з'являться «гороскопні» п'ять гривень


    Теги: Національний банк банк монета
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    15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)