15 копійок за майже 10 тис. грн: на аукціоні продають рідкісну монету (фото)

Монету було викарбувано в 1992 році

Монета виконана з магнітної сталі та є пробною 1992 року видруку

В Україні монету номіналом 15 копійок продають за понад 9 тисяч гривень. Цінний лот з’явився на українському аукціоні Violity.

Ця монета може завалятися у скринях багатьох українців, проте, щоби продати за таку ціну, вона повинна мати певні особливості.

Зовні монета нічим не відрізняється від інших, але, як стверджує продавець, 15 копійок виконані з магнітної сталі та є пробними 1992 року видруку.

Нагадаємо, в Україні на аукціоні продають рідкісну монету номіналом в одну гривню, яку викарбували на заготівлі п'ятикопієчної монети.

До слова, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Раніше, з 17 серпня Національний банк увів у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України.

Також в Україні за купюру в 100 грн дають п'ять тисяч: чим вона особлива.



