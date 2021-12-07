Банкноти євро оновлять: коли зміниться вигляд валюти

В ЄС збираються змінити дизайн грошей

В Європейському союзі планують оновити дизайн банкнот євро. Процес завершиться у 2024 році після консультацій із громадянами союзу. Про це повідомляє Європейський центральний банк.

Як змінюватимуть євро

Спочатку будуть створені фокус-групи, яким повинні зібрати думки людей з усіх куточків Євросоюзу. Надалі буде створена тематична консультативна група, в яку увійдуть по одному експерту від кожної держави. Група надасть свої напрацювання в Європейський центральний банк.

Члени консультативної групи вже були призначені ЄЦБ на основі пропозицій національних центральних банків єврозони та представляють різні галузі, такі як історія, природничі та соціальні науки, образотворче мистецтво та технології.

«Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш підходять для європейців будь-якого віку та походження», – сказала президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Дизайн банкнот – рішення політичне

У центробанку підкреслили, що дизайн банкнот євро – політично чутливе питання. У типових зображеннях на банкнотах – наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель – є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.

Нагадаємо, уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року.

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