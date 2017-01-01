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    Економіка та фінанси

    В Україні зросла максимальна допомога з безробіття

    У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму збільшуються усі соціальні виплати від держави
    Відтепер рівень максимальної допомоги з безробіття становить 7048 гривень.  Як повідомили у Державній службі зайнятості, суму збільшено відповідно до закону про держбюджет на 2017 рік, який з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшено до 1762 гривні.   У Держслужбі нагадали, що востаннє розмір
    • Сьогодні, 20:19
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    У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму збільшуються усі соціальні виплати від держави

    Відтепер рівень максимальної допомоги з безробіття становить 7048 гривень. 

    Як повідомили у Державній службі зайнятості, суму збільшено відповідно до закону про держбюджет на 2017 рік, який з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшено до 1762 гривні.  

    У Держслужбі нагадали, що востаннє розмір прожиткового мінімуму було підвищено 1 травня 2017 до 1684 грн, а максимальна допомога з безробіттю від ДСЗ становила 6736 гривні.

    «Окрім цього у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму збільшуються усі соціальні виплати від держави», - зазначили у ДСЗ. 

     

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