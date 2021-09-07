Заробили для міського бюджету 430 млн грн: Кличко привітав працівників столичного ЦНАПу (фото)

Сьогодні відзначають День адміністратора

Мер Києва Віталій Кличко відвідав столичний Центр надання адміністративних послуг на Дніпровській набережній і привітав його працівників із Днем адміністратора. Про це повідомляє пресслужба КМДА

«Радий сьогодні особисто привітати вас із Днем адміністратора. Розвиток системи надання адміністративних послуг – один із пріоритетів міської влади. І ми пишаємося столичним ЦНАПом. Це – еталонний приклад якісного міського сервісу», – сказав Віталій Кличко.

Центральний ЦНАП сьогодні надає понад 200 видів послуг. Тут можна оформити всі документи: і про народження дитини, і перший паспорт, отримати ідентифікаційний код, змінити прізвище, зареєструвати транспортний засіб.

«І все це – без черг, без поборів. У комфортних умовах і в чемному спілкуванні з адміністраторами. Я розумію складність вашої роботи – бо ви працюєте з великою кількістю людей. Тільки за минулий рік, попри на карантинні обмеження, до ЦНАП звернулися понад 1,6 млн заявників. Надано понад вісімсот тисяч послуг. Ви заробили для міського бюджету 430 млн грн. І важливий момент: за опитуваннями киян, ви виконуєте свою роботу настільки професійно, що переважна більшість відвідувачів йдуть із ЦНАПу задоволеними та не мають нарікань. Дякую кожному з вас за роботу. Дякую за якісний і гідний сервіс для киян», – наголосив Віталій Кличко.

З нагоди свята мер столиці вручив 59 найкращим співробітникам Центру надання адміністративних послуг Подяки Київського міського голови.

Нагадаємо, у Кличка вручили нагороди призерам та учасникам Олімпійських ігор у Токіо.