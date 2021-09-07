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    Мінсоцполітики: пенсіонери мають п'ять рівнів підтримки

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    У Мінсоцполітики зазначили, що глобальні зміни вимагають від країн адаптуватись - Мінсоцполітики: пенсіонери мають п'ять рівнів підтримки

    У Мінсоцполітики зазначили, що глобальні зміни вимагають від країн адаптуватись

    Фото з відритих джерел

    Україна вже зараз має кілька рівнів підтримки людей літнього віку

    Забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава. Про це нагадали у пресслужбі Мінсоцполітики.

    У відомстві зазначили, що глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція – вимагають від країн адаптуватися та будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії.

    У Мінсоцполітики зазначили, що вже зараз Україна має п’ять рівнів підтримки людей літнього віку, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.

    Рівні підтримки пенсіонерів:

    • 0 рівень – мінімальні пенсійні гарантії;
    • I рівень – страхові пенсії із солідарної системи;
    • II рівень – обов'язкові накопичення;
    • III рівень – добровільні накопичення;
    • IV рівень – соціальні послуги, субсидії тощо.
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    Коментуючи візію системи забезпечення людей у пенсійному віці, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України, зазначила: «Те, як ми домовляємось у суспільстві турбуватись про літніх людей, – індикатор нашої зрілості як нації. Це один із ключових моментів суспільного договору. Наш з вами вибір. А державна політика – лише інструмент реалізації цього вибору».

    Раніше стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців.

    Також ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система реформа Міністерство соціальної політики Україна послуги пенсія Марина Лазебна
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    Мінсоцполітики: пенсіонери мають п'ять рівнів підтримки