Мінсоцполітики: пенсіонери мають п'ять рівнів підтримки

У Мінсоцполітики зазначили, що глобальні зміни вимагають від країн адаптуватись

Україна вже зараз має кілька рівнів підтримки людей літнього віку

Забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава. Про це нагадали у пресслужбі Мінсоцполітики.

У відомстві зазначили, що глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція – вимагають від країн адаптуватися та будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії.

У Мінсоцполітики зазначили, що вже зараз Україна має п’ять рівнів підтримки людей літнього віку, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.

Рівні підтримки пенсіонерів:

0 рівень – мінімальні пенсійні гарантії;

I рівень – страхові пенсії із солідарної системи;

II рівень – обов'язкові накопичення;

III рівень – добровільні накопичення;

IV рівень – соціальні послуги, субсидії тощо.

Коментуючи візію системи забезпечення людей у пенсійному віці, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України, зазначила: «Те, як ми домовляємось у суспільстві турбуватись про літніх людей, – індикатор нашої зрілості як нації. Це один із ключових моментів суспільного договору. Наш з вами вибір. А державна політика – лише інструмент реалізації цього вибору».

Раніше стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців.

Також ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

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