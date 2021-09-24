В Україні цибуля побила ціновий рекорд і дорожчатиме надалі

Раніше аграрії попереджали про суттєве дорожчання овочу восени

Після сезону рекордного експорту ріпчастої цибулі до великої кількості країн, Україна може знову стати імпортером цього виду овочів, повідомляє East-fruit.

Причому загроза початку імпорту цибулі в Україні існує вже зараз, коли прибирання продукції тільки завершилося і пропозиція цибулі на ринку залишається традиційно найвищою за весь сезон.

На цю мить оптові ціни на цибулю на внутрішньому ринку є рекордними для цього періоду року. Зараз оптова ціна на цибулю стандартної якості стабільно тримається на рівні 7 грн/кг ($ 0,26 за кг) і вище тогорічної ціни у 2,3 раза. При цьому в Узбекистані та Таджикистані цибуля зараз продається в середньому вдвічі дешевше – по $ 0,12-14 за кг, тобто приблизно як в Україні в цей час роком раніше.

Навіть у Росії, де ціни на більшість видів овочів і картоплю цього року надзвичайно високі, цибуля продається дешевше, ніж в Україні. У Польщі, яка зазвичай є одним з головних ринків збуту української цибулі, ціни на неї зараз ідентичні цінам в Україні. Правда, вони виросли лише останнім часом, а до цього були помітно нижчими.

До слова, нещодавно фермери пояснили, чому найближчим часом цибуля продовжить дорожчати.

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