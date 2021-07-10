Ціна на цибулю зросла майже на чверть

Причиною подорожчання стала погода

За останній тиджень ціна на ріпчасту цибулю на українському ринку зросла на 22%. Аграрії кажуть, причина – погодні умови. Про це пише АПК-Інформ.

Дощова погода поставила на паузу збір урожаю цибулі. Відтак і пропозиція овоча на ринку зменшилася, що вплинуло на вартість.

Зараз виробники готові відвантажувати продукцію по 6,50-8 гривень/кілограм, залежно від регіону та сорту.

Натомість оптовики посилаються на обмежений термін реалізації цибулі та слабкий попит. Виробники також вважають подорожчання цибулі тимчасовим. Тож незабаром ціни на цибулю мають стабілізуватися.

Нагадаємо, днями дієтолог розповіла про цінність кабачків у літньому раціоні.

Також у липні очікується зниження цін практично на всю групу овочів: помідори, огірки, болгарський перець, кабачки, баклажани і картоплю. Зниження ціни буде в середньому на рівні 15–30% у порівнянні з цінами в червні.

Читайте також: