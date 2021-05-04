Ціни пішли вгору. На ринках подорожчали цибуля, капуста, огірки та картопля

Українська картопля коштує дорожча, ніж імпортна

В кінці квітня в Україні почали зростати ціни на овочі.

Так, попри початок сезону молодої картоплі, в супермаркетах і магазинах більшості випадків навряд чи можна купити українську бульбу. В основному, продають імпортну картоплю. Причиною цього експерти називають те, що українська молода картопля зараз коштує дорого і споживачі навряд чи віддадуть великі гроші за овоч.

Як повідомляє «Перший діловий», українська молода картопля зараз буде коштувати десь 80-85 грн/кг. Продавати імпортну картоплю зараз набагато вигідніше. Везуть її з Єгипту або Ізраїлю. Спеціалісти запевняють, що подібна ситуація повторюється з року в рік.

При цьому українські аграрії повідомляють, що через несприятливі погодні умови українці отримають врожай молодої картоплі значно пізніше.

За даними АПК-Информ, в Україні білокачанна капуста за тиждень подорожчала фактично в 2 рази. Оптові компанії були змушені прийняти рішення про підвищення закупівельних цін через різке скорочення пропозицій білокачанної якісної капусти в господарствах.

На сьогодні на українському ринку ціни на торішню білокачанну капусту піднялися до 4-8 грн/кг.

Також в Україні продовжується швидке зростання ціна на тепличні огірки, тоді як раніше повідомлялося, що Україна збільшила імпорт помідорів і огірків у 2 рази за 5 років. Про це повідомляє EastFruit.

Станом на кінець квітня, оптові партії огірків з місцевих тепличних комбінатів в Україні надходили у продаж в середньому по 51 грн/кг, тоді як тижнем раніше середній рівень цін на цю продукцію не перевищував позначку в 42 грн/кг.

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли вперше з літа 2020 року. В кінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн / кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм фермерам, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на буряк.

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