Експерти назвали причину зростання ціни на яйця

Зростання цін на яйця почалося ще у грудні минулого року

Зростання цін почалося ще у грудні минулого року

В Україні ціни на яйця підвищуватимуться через подорожчання кормової сировини. Про це повідомляє пресслужба Асоціації тваринників України, пише agronews.ua.

Зазначається, що зростання цін на яйця почалося ще у грудні минулого року.

«Оскільки кінець 2020 року сколихнув кормовиробників нестабільністю ринку сировини, стрімким ростом цін зернових (кукурудза, пшениця) та білкових (шрот/макуха сої та соняшника) на фоні їх дефіциту, це стало причиною здорожчання і комбікормів, які займають до 70−75% собівартості виробництва продукції», — розповідає Ірина Бойко, експерт із птахівництва Асоціації тваринників України та компанії AVA Group.

За її словами, на фоні цих обставин фермери «бояться», що невистачить корму: деякі виробники скорочують поголів’я птиці, а деякі — навіть вимушені закриватися, щоб перечекати непередбачувані коливання.

«На кінець грудня 2020 року собівартість виробництва яєць на підприємствах коливається в межах 22 грн/10 шт., а кінцева ціна на полицях споживачів — від 30 грн/10шт. Питання, як зміниться ціна у січні 2021? Жоден виробник не має чіткої відповіді», — додає Бойко.

Експерти прогнозують, що після новорічних свят попит споживачів знизиться, а от ціна на яйця, найімовірніше, збільшиться, у зв’язку з поступовим скороченням поголів’я птиці та продовженням зростання цін на ринку сировини.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2020 року скоротилося на 12,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

До слова, у листопаді було названо найбільш продуктивну в агросекторі область у 2020 році.

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