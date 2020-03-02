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    Економіка та фінанси

    В уряді заперечили підвищення цін на квитки в Укрзалізниці

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    Прибуток Укрзалізниці тільки на 43% покриває витрати на організацію перевезень - В уряді заперечили підвищення цін на квитки в Укрзалізниці
    Прибуток Укрзалізниці тільки на 43% покриває витрати на організацію перевезень

    Відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки не узгоджений, - Криклій

    У Міністерстві інфраструктури заявили про скасування підвищення цін на квитки на залізничні перевезення. Про це повідомили у пресслужбі відомства в понеділок, 2 березня.

    Голова міністерства Владислав Криклій зазначив, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті+.

    «Відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки не узгоджений», - йдеться в повідомленні відомства.

    Зазначається, що прибуток Укрзалізниці тільки на 43% покриває витрати на організацію перевезень.

    Як повідомлялося, Укрзалізниця з 1 березня почала підвищувати ціни на квитки. Причиною зростання тарифів на перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії.

    Загалом, дохід «Укрзалізниці» у 2020 році планують збільшити на 13%, в тому числі дохід від пасажирських перевезень – на 8%.

    В Укрзалізниці говорять, що пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.

    «Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

    Укрзалізниця ціни наказ перевезення Владислав Криклій
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